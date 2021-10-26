7 سنوات سجن تنتظر المتهم بالتحرش بفتاة المعادي

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة التحرش بفتاة المعادي، والتي تدعى كنزي، 18 عاما، داخل أتوبيس خلال عودتها من التمرين، وتبين من المحضر الذي حمل رقم 16696 جنح المعادي، أن المتحرش لامس مواضع حساسة في جسدها، وألقي القبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة هتك العرض.

عقوبة متحرش المعادي

وكشف الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض عن العقوبة المحتملة لمتحرش المعادي وفق الاتهام المسند له من جهات التحقيق، مشيرا إلى أن المادة 267 من قانون العقوبات تنص على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد لمدة تصل إلى 7 سنوات، وإذا كان عمر المجني عليها أقل من 18 سنة ميلادية، فإن عقوبة الجاني تصل إلى السجن المؤبد.

عقوبة التحريض على الفسق

ولفت سيد أحمد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن القانون نص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر؛ كل من وُجد في طريق عام يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.