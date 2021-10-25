تأجيل محاكمة المتهم في واقعة التحرش بفتاة وضربها بوسط البلد

أجلت محاكم جنايات شمال القاهرة، اليوم الأثنين، محاكمة شاب تعدى على فتاة بالضرب وتحرش بها في منطقة وسط البلد، لجسلة 8 نوفمبر المقبل.

وكانت فتاة تدعى «يوستينا»، تبلغ من العمر 22 عامًا، قد تعرضت للتحرش اللفظي والجنسي على يد شاب بشارع 26 يوليو، وقامت بالتقاط صورة للوحات المعدنية لسيارته للإبلاغ عنه، فنزل من سيارته وتعدى عليها بالضرب في وجود والدتها التي لم تستطع السيطرة عن الموقف حتى تدخل المارة، وتم تحرير محضر بالواقعة آنذاك وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تحرش وضرب

وقالت «يوستينا» المجني عليها، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها كانت في طريقها لشراء بعد المستلزمات برفقة والدتها وفجأة قام شخص بالتحرش بها لفظيًا وحاولت الرد عليه كنوع من الدفاع عن نفسها حتى يكف عن الحديث الموجه لها، فتطور الأمر للتعدي عليها بالضرب بعد أن قررت تلتقط له بعض الصور للإبلاغ عنه وتصوير اللوحة المعدنية لسيارته، فحاول منعها وسبها وسط شارع 26 يوليو.

اقرأ أيضًا: السجن المشدد لمندوب مبيعات تحرش بفتاة

محامي المتهم حاول إجبار المجني عليها على التنازل

قامت الفتاة على إثر ذلك بتحرير محضر بالواقعة وتم القبض على المتهم وعرضه على النيابة التي قررت حبسه، مشيرة إلى أنها رفضت التنازل بعد إلحاح محامي الجاني، عليها وعلى أسرتها، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها، بل وتدعو كل فتاة تعرضت لنفس موقفها عدم التخلي عن حقها والاستسلام لضغوطات المجتمع.

وأوضحت أن والدتها شجعتها على التمسك بحقها وأيضًا والدها الذي يساندها منذ اللحظة الأولى وحتى الآن، متمنية أن يحصل المتهم على أقصى عقوبة حتى يكون عبرة لغيره.