حبس المتهم بالتحرش بفتاة المعادي 4 أيام  

أمرت جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، بحبس المتهم بالتحرش بفتاة المعادي، 4 أيام، على ذمة التحقيقات، بعدما تمكنت مباحث قسم شرطة المعادى من ضبطه.

وكانت البداية عندما رصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فيديو تظهر خلاله فتاة تدعى كنزي تروي تعرضها للتحرش حال استقلالها أتوبيسا خلال رجوعها من النادي.

تفاصيل واقعة التحرش بفتاة المعادي

وقالت الفتاة في الفيديو، إنها فوجئت بشخص يجلس خلفها ويلامس أجزاء حساسة من جسدها، فقامت بتغيير مكان جلوسها وجاء المتحرش خلفها، واستمر في ملامسة جسدها، ما دفعها للتشاجر معه وتدخل الركاب وتم ضبطه.

واعترف المتهم بجريمته في البداية، ولكنه أنكر بعد حضور أسرته، والتي طالبت المجني عليها بالتنازل، ولكنها رفضت حتى يتم محاسبة المتهم بأقسى عقوبة ممكنة.

أشرة المتحرش تهدد الفتاة

وأوضحت الفتاة في تصريح لـ«الوطن»، أن المتهم من منطقة العياط، ويبلغ من العمر 38 عامًا، مشيرة إلى تلقيها تهديدًا من أسرة المتهم، والتي حررت محضرًا ضدها هي ووالدها، بأنهما تعديا على الجاني بالضرب لإجبارهما على التنازل، قائلة: «أنا خايفة يضيعوا حقي وأنا مش هتنازل لحد ما يتعاقب على اللي عمله معايا».