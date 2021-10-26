زيادة جديدة على أسعار السيارة «جاك JS3 الجديدة 2022».. تعرف عليها

يشهد سوق السيارات في مصر، زيادات متكررة في الأسعار، خاصة بعد انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى أزمة صناعة الرقائق الإلكترونية العالمية التي تسببت في خفض كبير في إنتاج الشركات من السيارات.

ومن أبرز السيارات التي شهدت زيادة جديدة على أسعارها، سيارة «جاك JS3 الجديدة 2022»، حيث وصلت الزيادة إلى 4 آلاف جنيه على جميع فئاتها في السوق المصري.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، مواصفات وأسعار السيارات الجديدة بحسب وكيلها في السوق.

أسعار جاك JS3 الجديدة 2022

وتتوفر السيارة «جاك JS3 الجديدة 2022»، في السوق المصري بفئتين، الأولى بسعر 255 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 275 ألف جنيه.

مواصفات جاك JS3 الجديدة 2022

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 حصانا، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد (4345 ملم الطول، 1765 ملم العرض، 1640 ملم الارتفاع، 2560 ملم طول قاعدة العجلات).

- تصل سعة خزان الوقود 45 لترا.

- سعة الصندوق الخلفي 600 لتر.

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، مقاعد أمان للأطفال، مصابيح أمامية هالوجين مدعمة بإضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، مثبت سرعة، وقضبان سقف، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع مخارج خلفية.