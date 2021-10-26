إطلاق أسماء 3 شهداء على معالم في قراهم بالبحيرة

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة، فى جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على إطلاق أسماء 3 شهداء من أبناء المحافظة على رموز ومعالم بمسقط رؤوسهم، وذلك للوفاء والعرفان بالجميل، وتخليداً لبطولاتهم وذكراهم.

إطلاق أسماء 3 شهداء على 3 مدارس

وتم خلال الاجتماع الموافقة على اسم الشهيد «رضا رفعت عبد الرسول الحلاج»، على مدرسة «البريجات» الابتدائية الجديدة بمركز كوم حمادة، والشهيد «أحمد عطافى محمود خطاب»، على مدرسة «بسطرة» للتعليم الأساسي بمركز دمنهور، وإطلاق اسم الشهيد رقيب شرطة «لبيب إبراهيم عبد الجليل» على مدرسة «نكلا العنب» الإعدادية بمركز إيتاى البارود.

تنفيذي البحيرة يشيد بقرار إلغاء الطوارئ

وتطرق اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة، قبل قليل، إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك لأول مرة منذ سنوات، مما يؤكد أن مصر تعيش حالة من الاستقرار التام، بفضل جهود القيادة السياسية والحكومة المصرية.

بناء الجمهورية الجديدة

وأشار محافظ البحيرة إلى أن هذا يعد إنطلاق لبناء الجمهورية الجديدة، وذلك بفضل جهود رئيسها وقواتها المسلحة الباسلة وشرطتها القوية وشعبها العظيم ورجالها الأوفياء.

وتوجه «آمنة» بالشكر إلى رئيس الجمهورية، لقراره بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، وحازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية.