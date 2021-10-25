إنشاء 316 مدرسة بتكلفة 2.2 مليار جنيه خلال 3 سنوات في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة تخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن، عبر تنفيذ مشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين .

إنجازات التعليم خلال 3 سنوات

وأشار محافظ البحيرة في بيان صحفي، اليوم، إلى أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الثلاثة أعوام الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة، وما كان لذلك أن يتم لولا توجيهات رئيس الجمهورية، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، ولفت إلى تنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق حيث شهدت المحافظة تنفيذ 3528 مشروعا في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكلفة 72 مليار جنيه.

عدد المدارس

وأضاف «آمنه»، أن قطاع التربية والتعليم شهد خلال الفترة من 2018 وحتى الآن بناء وتشييد وإحلال وتجديد 316 مدرسة بتكلفة إجمالية 2.2 مليار جنيه، تم استلام 155مدرسة بتكلفة 1.1 مليار جنيه، ويجري العمل في 161 مدرسة أخرى بتكلفة 1.1 مليار جنيه لخدمة أكثر من 1.6مليون طالب وتلميذ من أبناء المحافظة ليصبح إجمالي عدد المدارس بنطاق المحافظة 4095 مدرسة.

الاهتمام بالتعليم الأساسي

وأضاف محافظ البحيرة أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي هو أحد أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعلى رأس قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً.