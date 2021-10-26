البحيرة اليوم.. فحص 121 ألف طالب بمبادرة المدارس وضبط 7 أطنان خل فاسد

شهدت محافظة البحيرة، بالأمس، عددا من الأحداث المهمة على مدار اليوم، حيث أوضح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قطاع التربية والتعليم شهد خلال الفترة من 2018 وحتى الآن بناء وتشييد وإحلال وتجديد 316 مدرسة بتكلفة إجمالية 2.2 مليار جنيه.

دخول مدارس جديدة

وتابع محافظ البحيرة أن هناك 155 مدرسة دخلت العمل بالفعل بتكلفة 1.1 مليار جنيه، ويجري العمل بـعدد 161 مدرسة أخرى بتكلفة 1.1 مليار جنيه لخدمة أكثر من 1.6 مليون طالب وتلميذ من أبناء المحافظة ليصبح إجمالي عدد المدارس بنطاق المحافظة 4095 مدرسة.

مشاريع قطاع التعليم

وقال آمنة إنه منذ عام 2018 وحتى الآن تم تنفيذ 36 مشروعا بقطاع التموين بتكلفة 130.25 مليون جنيه تم الانتهاء من 34 مشروعا منها بتكلفة 182.22 مليون جنيه وجارٍ العمل بمشروعين بتكلفة 2 مليون جنيه.

مشاريع استثمارية

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه تم تنفيذ 3528 مشروعا في كل المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 72 مليار جنيه.

حملات إزالة التعديات

وشنت الوحدات المحلية حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا، أسفرت عن إزالة 11 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 7576 مترا مربعا.

فحص طلاب المدارس

كما بلغ إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر منذ انطلاق المبادرة في 17 أكتوبر الجاري 121 ألفا و706 طلاب وطالبات، حيث تم فحص 91958 من طلاب القطاع الريفي، بينما تم فحص 29271 من طلاب الحضر.

يذكر أن عدد الطلاب المستهدف الكشف عليهم بلغ حوالي مليون طالب وطالبة من خلال 130 فريقا طبيا متخصصا.

حملات تموينية

كما نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبو حمص بالتنسيق مع التموين، حملات مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة.

ضبط أدوية منتهية الصلاحية

أسفرت عن ضبط 20 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية 25 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، 30 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية.

ضبط خل مغشوش

وشنت تموين البحيرة حملات أسفرت عن إعدام 7 أطنان خل أبيض وضبط 5 أطنان مخلل جزر و5 أطنان ملح فاسدة، وطن مواد غذائية متنوع عبارة عن لحوم وبسطرمة وبصل مبشور وجبنة ومكرونة وشعرية فاسدة.