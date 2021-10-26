إنشاء 37 معهدا أزهريا بتكلفة 170 مليون جنيه في البحيرة خلال 3 أعوام 

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن، لافتا إلى تنفيذ مشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

مشروعات البحيرة

وأشار محافظ البحيرة إلى أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ما تم إنجازه في سنوات عدة، وما كان لذلك أن يتم لولا توجيهات رئيس الجمهورية، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه.

مشروعات قومية

وأضاف أنه تم تنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية حيث شهدت المحافظة تنفيذ 3528 مشروعا في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 42 مليار جنيه .

قطاع التعليم الازهري

و أكد المحافظ أن قطاع التعليم الأزهري شهد خلال الفترة من 2018 وحتى الآن بناء وتشييد 37 معهدا بتكلفة 140 مليون جنيه، عبارة عن إنشاء 18 معهدا ضمن الخطة بتكلفة 90 مليون جنيه و 19معهدا كمشاركة مجتمعية بتكلفة 80 مليون جنيه.

أهمية دور الأزهر الشريف

وأشار «آمنه»، إلى أهمية دور الأزهر الشريف ومؤسساته وخاصة المعاهد الأزهرية في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين وإعداد وبناء الأجيال التى تتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال.

وفي سياق آخر، أجرى يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم جولات يومية على المدارس للوقوف على مدى الانضباط والالتزام بها، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.