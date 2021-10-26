إزالة 54 تعديا بنطاق 6 مراكز في البحيرة

نظمت مدن ومراكز محافظة البحيرة حملات موسعة اليوم، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 54 حالة تعدٍ بنطاق 6 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 8374 مترا مربعا.

وأزالت الوحدة المحلية بكوم حمادة 19 تعديا بمساحة 5990 م عبارة عن 15 قرار إزالة لتعديات على أرض زراعية بمساحة5250 مترا و4 قرارات مباني على مساحة 740 م، وتنفيذ عدد 6 قرارات إزالة لتعديات على حرم الرياح الناصري بمساحة 760 م٢ بنطاق مركز بدر.

إزالة 9 تعديات

كما تم إزالة عدد 9 حالات تعدٍ على حرم النيل بقرية برج رشيد بمساحة 625، وموقف أعمال وفك عدد 3 شدات خشبية بقرى كوم زمران وطيبه بالدلنجات بمساحة 450 مترا وتم التحفظ على معدات البناء.

إزالة 5 حالات تعدٍ

كما تم إزالة 5 حالات تعدٍ بمساحة إجمالية 344 م٢ على حرم الصرف بمركز إدكو، وتنفيذ 12 قرار إزالة لأراضي تابعة لولاية هندسة ري المحمودية بمساحة 205 م٢.

استمرار حملات إزالة التعديات

وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر.