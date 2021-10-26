وزير الخارجية الأسبق مشيدا بإلغاء حالة الطوارئ: تخلصنا من أعباء الماضي

أشاد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ، موضحًا أن هذا الأمر يمثل عهدًا جديدًا للاستقرار والثقة بالنفس، فالشعب المصري هو من وضع مقدمات اتخاذ هذا القرار، بعدما اختار طريقه خلال السنوات الماضية وتقدمه تجاه هذا الطريق، مشبهًا هذا القرار مثل التخلص من أعباء الماضي، كما أن التوقيت كان له مقدمات، أبرزها الإعلان عن تشكيل الاستراتيجية الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان.

العرابي: مصر خلال الفترة الأخيرة قدمت حزمة واسعة من مفاهيم حقوق الإنسان

وأضاف «العرابي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، والذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن مصر قد قامت بالدخول في إجراءات تنفيذية من شأنها إعلاء قيمة الفرد والمواطن، فمصر خلال الفترة الأخيرة قدمت حزمة واسعة من مفاهيم حقوق الإنسان بداية من مشروع «حياة كريمة» وحق العلاج وتطوير التعليم والإسكان والطرق، مؤكدًا أن كل هذا يمثل بنية تحتية لحقوق المواطنة.

قانون الطوارئ كان ينطبق على جماعات معينة تم تحييدها

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن تلك الإجراءات تمكن الدولة المصرية من التحرك بحرية أوسع دون تقييد، مؤكدًا أن قانون الطوارئ كان ينطبق على جماعات معينة تم تحييدها والقضاء عليها، كما أن المصريين لم يتم تقييدهم خلال تطبيق قانون الطوارئ، والعالم الخارجي كان مهتمًا بأوضاع مصر واستقرارها، مؤكدًا أنه خلال زياراته الخارجية كان يتلقى تساؤلات عن توقيت إلغاء العمل بقانون الطوارئ، والشعب المصري قادر على تحمل مسئولية اتخاذ مثل هذا القرار.