محمد العرابي بعد تنصيبه سفيرا لمستشفى 900 900: «أعتز بكوني ابن المحلة»

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أثناء حضوره حفل وضع حجر الأساس، لمستشفى 900 900، الجديد بجامعة طنطا في محافظة الغربية: «سعيد وأعتز بهذا كوني أحد أبناء مدينة المحلة».

وأعلن «العرابي» تنصيب نفسه سفيرًا للمستشفى 900900 وتوفير سبل الدعم لإقامة هذا الصرح الطبي العملاق، مشيرا إلى أنه لن يتوانى عن توفير الدعم لدى جميع المحافل داخل وخارج مصر.

وقدم وزير الخارجية الأسبق، مجلس أمناء جامعة السلام الخاصة بطنطا بصفته عضوًا بمجلس أمناء الجامعة معلنا تقديم الدعم لمستشفى 900900.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل وضع حجر أساس مستشفى 900 900 الجامعي الجديد بالمحلة الكبرى في حضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وفضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها و الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية ووفد من تنسيقية شباب الاحزاب والسفير محمد عرابى وزير الخارجية الأسبق والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب ونواب مجلسي النواب والشيوخ بالغربية والإعلامي أحمد شوبير والإعلامي أحمد المسلماني والكابتن شوقي غريب والفنان محمد ثروت، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وبمشاركة شعبية واسعة من أبناء مدينة المحلة الكبرى.