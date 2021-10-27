حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 27-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بكونه يعشق التنظيم والترتيب، ويبتعد عن حياة الفوضى بشكل كبير، كما أنه لديه شخصية حساسة بشكل كبير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

الفرصة سانحة لتنمية أعمالك وعليك أن تستفيد من الوقت الراهن.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

رغم التشوش.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للعيش في أجواء احتفالية وتعدك الأفلاك بالسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.