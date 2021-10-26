محمد حماقي يكشف موعد طرح آخر أغنيات ألبومه الجديد

ظهر الفنان محمد حماقي، منذ قليل، في بث مباشر عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، حيث تفاعل معه عدد كبير من الجمهور الذي حرص على متابعة البث.

وكشف حماقي، خلال البث، عن موعد آخر أغاني ألبومه الجديد «يا فاتني»، كما ذكر الأسباب التي دفعته لطرحه بشكل متقطع، من خلال أغنية كل أسبوع.

محمد حماقي في «لايف» على «إنستجرام»

وقال المطرب محمد حماقي، إن «طرح الألبوم بشكل متقطع، جاء بسبب تأخرنا في التحضيرات.. وطلب الجمهور أكثر من مرة بنزوله، فلهذا قررنا طرح أغنية كل أسبوع حتى نتكمن من التحضيرات المناسبة، لكي يظهر الألبوم بالشكل المناسب واللائق».

وأضاف حماقي، أنه كان قد اتخذ قرارا بطرح الألبوم بأكمله يوم 6 أكتوبر، ولكنه تفاجأ بصعوبة خروجه دفعة واحدة، وبدأ في أخذ آراء أكثر من شخص مقرب له، فقالوا له: إن الجمهور مستني الألبوم ومينفعش نتأخر عنه أكثر من كدا، وبالتالي قرر طرحه على أجزاء.

وأكد أنه تتبقى أغنية في الألبوم سيتم طرحها يوم الخيمس المقبل، وستكون هي آخر أغنية في الألبوم، مؤكدا أنها لن تكون من «اللون الدرامي»، ولكن ستكون مثل أغنية «لا ملامة»، مضيفا «قررت نزول الأغاني الدرامية في مقدمة الألبوم حتى تأخذ حقها في الاستماع».

كليبات ألبوم محمد حماقي

وعن تصوير كليبات لأغاني الألبوم، قال محمد حماقي، إنه في حيرة ويفاضل بين تصوير عدد من الأغاني، لأنه يحضر لأكثر من أغنية في هذا الألبوم، ولهذا هو في مرحلة التفكير.

يذكر أن الفنان محمد حماقي، طرح ألبومه الأخير على فترات، وكانت آخر أغنية طرحها «لا ملامة» وحصدت في أقل من أسبوع على نحو 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وتقول كلمات الأغنية:

لا ملامة ع اللي حبه

لا ملامة ده اللي ساب

في القلب يجي مائة علامة

مش طبيعي لو ظهر بتقوم قيامة

من أول مقابلة سحر عينه ناداني

بالطريقة شد قلبي بالطريقة مُت فيه

سلمت من أول دقيقة

وأعمل إيه كان لازم أضعف

في الحقيقة دي عيون

ثبتوني نص ساعة في مكاني

عودت عيني على الضحكة دي

وأنا زاد حنيني المرة دي

يوهم يا عيني لا مش عادي

بحلم يكون جنبي ومعايا

حبيبي

حبيبي

حبيبي

حبيبي

حبيبي حبيبي

على كيفه يعمل اللي على كيفه

في الجمال ده مطلع القمر وصيفه

يا حرام جاله يكسر مجاديفه

ما اللي بيجي في سكته ده راح بالسلامة

عن جماله كلموني عن جماله

ده اللي شاف الجنة غير اللي اتحكاله

ده اكتشاف لفيت عليه الكون بحاله

نفسي بس أقرب ولا أطول ابتسامة

عودت عيني على الضحكة دي

وأنا زاد حنيني المرة دي

يوهم يا عيني

لا مش عادي بحلم يكون جنبي ومعايا

حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي