بريد الوطن.. اقتراح لمن يهمه الأمر لعلاج نحر الشواطئ

تابعت باهتمام الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى مع بعض المسئولين، لبحث كيفية التصدى لظاهرة نحر وتآكل الشواطئ، نظراً لاهتمامى الشديد بهذه المشكلة، لما أعلمه من خطورة العوامل المناخية مؤخراً على كوكب الأرض، وفكرت فى كيفية مواجهة ذلك، ووجدت أن هناك حلين أسهلهما أن يتم إحضار رمال من الصحراء لتعلية مستوى الشواطئ، أو عمل مصدات خرسانية مثل الموجودة على شواطئ الإسكندرية، والثانى وأراه الأصوب وهو أن يتم تبنى مشروع قومى يقوم على فكرة سحب كميات هائلة من الرمال من قاع البحر، وتوجيهها إلى الشواطئ، وذلك على طول سواحلنا البحرية بالكامل من العريش وحتى مطروح، ومن قناة السويس وحتى منطقة حلايب، وبالرغم من صعوبة الفكرة فإنها ستحقق عدة أهداف اقتصادية وبيئية، أولاً تشغيل بعض الشباب ولو لفترة محدودة، ثانياً زيادة أعماق البحرين الأحمر والمتوسط حتى تستوعب أى كميات مياه زائدة قد تحدث نتيجة ذوبان جبال الثلج فى القطبين الشمالى والجنوبى بسبب التغيرات المناخية، ثالثاً يمكن استغلال زيادة مساحة الشواطئ فى الأنشطة السياحية، ورابعاً ستتم المحافظة على الرمال التى كانت ستستخدم لردم الشواطئ فى مشروعات البناء والتنمية، والتى سيتم استهلاكها بشدة فى المشروعات التنموية.

وجيه فوزى حسن - مدير عام - هيئة البترول

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