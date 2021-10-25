بريد الوطن .. أنا إنسان

قد سئمت حديثك نيابة عنى

كما قد سئمت صمتى عندما طال منِّى

وسئمت بقائى بجوارك وأنت لا ترانى

وكل حديثك عنى أنك تهوانى

وترانى زهرة فى بستانى

قد سئمت الشرقية فيك

تملك لهذا الحد يكفيك

فلماذا لا تقف بجوارى

لتأخذنى إلى ذاتى

فأنا إنسانة عادية

لا أسكن قصورك الملكية

ولست من دعاة الحياة العصرية

ولكنى أريد الحرية

لا ضرر ولا ضرار

ولكن أنا كيان كما أنت إنسان

منى حافظ خلف الله

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