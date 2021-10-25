بريد الوطن .. أنا إنسان
كتب:
الوطن
07:43 م | الإثنين 25 أكتوبر 2021
صورة تعبيرية
قد سئمت حديثك نيابة عنى
كما قد سئمت صمتى عندما طال منِّى
وسئمت بقائى بجوارك وأنت لا ترانى
وكل حديثك عنى أنك تهوانى
وترانى زهرة فى بستانى
قد سئمت الشرقية فيك
تملك لهذا الحد يكفيك
فلماذا لا تقف بجوارى
لتأخذنى إلى ذاتى
فأنا إنسانة عادية
لا أسكن قصورك الملكية
ولست من دعاة الحياة العصرية
ولكنى أريد الحرية
لا ضرر ولا ضرار
ولكن أنا كيان كما أنت إنسان
منى حافظ خلف الله
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