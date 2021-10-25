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محمود مسلم

بريد الوطن .. أنا إنسان

كتب:

الوطن
07:43 م | الإثنين 25 أكتوبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

قد سئمت حديثك نيابة عنى

كما قد سئمت صمتى عندما طال منِّى

وسئمت بقائى بجوارك وأنت لا ترانى

وكل حديثك عنى أنك تهوانى

وترانى زهرة فى بستانى

قد سئمت الشرقية فيك

تملك لهذا الحد يكفيك

فلماذا لا تقف بجوارى

لتأخذنى إلى ذاتى

فأنا إنسانة عادية

لا أسكن قصورك الملكية

ولست من دعاة الحياة العصرية

ولكنى أريد الحرية

لا ضرر ولا ضرار

ولكن أنا كيان كما أنت إنسان

                                             منى حافظ خلف الله  

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