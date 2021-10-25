بريد الوطن .. أسطورة الإدارة الصناعية كارلوس غصن

لا تمانع الدول العظمى مطلقاً فى الاستعانة بكفاءات بشرية من أى دولة لتحقيق تقدم أو نجاحات على أراضيها ولو كانت هذه الكفاءات من دول العالم الثالث، وتمثل ذلك فى استعانة كل من فرنسا واليابان بأسطورة الإدارة الصناعية المهندس كارلوس غصن، البرازيلى من أصل لبنانى لينقذ كيانات صناعية عملاقة وخاسرة ويحولها لإمبراطورية رائدة فى صناعة السيارات. يصنف كارلوس غصن كأعظم المديرين التنفيذيين فى عالم صناعة السيارات على مستوى العالم، بدأ حياته العملية فى شركة «ميشلان» الفرنسية لصناعة إطارات السيارات، وترقى فيها حتى عُيِّن رئيساً لمجلس إدارة الشركة فى أمريكا الشمالية عام 1989، ثم التحق بشركة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات التى كانت تعانى حينئذ من مشكلات متعددة فى التسويق والإنتاج، ونجح بعد عام واحد من التحاقه بها فى تحقيق أرباح كبيرة للشركة، ولقد دفع هذا النجاح الباهر لغصن «رينو» لنقله إلى شركة «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات، وأرادت «رينو» التى تمتلك حصة ضخمة فى شركة «نيسان» إنقاذ «نيسان» من ديونها التى بلغت 22 مليار دولار، وللمرة الثانية يوفَّق غصن فى تحويل «نيسان» لشركة رابحة بعد القضاء على ديونها فى خلال ثلاث سنوات من إدارته لها، وبحسب الوكالة اليابانية للأنباء «كيودو»، تورط «غصن» فى عدم الإبلاغ عن حقيقة دخله السنوى للجهات المختصة فى اليابان، وبالتالى دفع ضرائب أقل مما عليه دفعه، وتم اعتقاله تمهيداً لمحاكمته، ولكنه تمكن من الهرب من اليابان وبمساعدة آخرين، وما زال مطلوباً للمحاكمة.

د. عبدالمنعم بدوى عبدالوهاب - القاهرة

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