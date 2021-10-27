حركة تنقلات محدودة للقيادات المحلية في المنيا

أجري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حركة محليات محدودة، تضمنت تصعيد اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير مساعدا للمحافظة.

شملت الحركة تكليف الدكتور محمد حلمي رئيسا لمركز ومدينة المنيا بدلا من أبوقرقاص، وتكليف اللواء محمد محمود عزت رئسيا لمركز أبوقرقاص بدلا من مركز العدوة.

وكان اللواء ياسر عبد العزيز قد تم تكليفه برئاسة مركز ومدينة المنيا قبل نحو 4 أشهر خلفا للعميد محمد صلاح الذي جري نقله سكرتير مساعدا لمحافظة أسيوط، وقد أثبت الأول تميزا في عمله رغم الفترة القصيرة التي شغل فيها المنصب.

أما الدكتور محمد حلمي، فقد جري تكليفه برئاسة مركز مطاي قبل نحو 3 سنوات ونظرا لتميزه تم تصعيده رئيسا لمركز أبوقرقاص الأكبر من حيث عدد القري والسكان، ونظرا لكفائته وتميزه جري اختياره في منصبه الحالي رئيسا لمركز ومدينة المنيا.

وقبل نحو أسبوعين صدر قرار بنقل المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة رئيسا لشركة مياه الشرب في محافظة الفيوم، وذلك بعد مرور أكثر من عام علي شغله منصب السكرتير العام بالمنيا، وخلال تلك الفترة أظهر تميزا كبيرا، وقد تم تكريمه أمس بحضور محافظ المنيا وجميع رؤساء المدن والمراكز تقديرا لجهودة المخلصة في تنفيذ تكليفات ومهام عمله.

وحتى الآن لم يتم تسكين بعض المواقع والمناصب المحلية داخل المحافظة ومنها منصب السكرتير العام الذي يعد خاليا بعد نقل النجار لمياه الفيوم، وكذا مازال منصب رئيس مركز العدوة شاغرا، حيث يترقب أهالي المحافظة البالغ عددهم 6 ملايين نسمة وتضم 9 مراكز إدارية صدور حركة تكميلية لشغل جميع المناصب المحلية الخالية بالمحافظة.