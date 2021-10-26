سامح عبد العزيز: طرح فيلم ليلة العيد قبل نهاية العام الجاري

كشف المخرج سامح عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، عن موعد طرح فيلم «ليلة العيد»، بدور العرض في مصر والدول العربية.

سامح عبد العزيز يكشف موعد طرح فيلم ليلة العيد

وأكد المخرج سامح عبد العزيز، في تصريح خاص لـ«الوطن»، انتهاء تصوير فيلمه الجديد «ليلة العيد»، والذي يخضع حاليا للمرحلة الأخيرة من المونتاج، ومن المقر تحديد موعد عرضه من قبل الشركة المنتجة بمجرد الانتهاء من المونتاج، وذلك قبل نهاية العام الجاري.

وأعرب سامح عبد العزيز عن سعادته بالتعاون مجددا مع الفنانة يسرا، والتي تقدم شخصية جديدة ومختلفة عن أعمالها السابقة من خلال الفيلم، والذي يناقش العديد من القضايا التي تخص المرأة.

أحداث فيلم ليلة العيد

تدور أحداث فيلم ليلة العيد حول عدة قضايا واقعية تثار دائما في مجتمعنا؛ منها «ختان الإناث»، و«زواج القاصرات»، وقهر المرأة بشكل عام، في مرحلتي الطفولة والشباب، وذلك خلال ليلة واحدة، وهي ليلة الوقفة وأول يوم العيد.

ليلة العيد، بطولة: يسرا، وريهام عبدالغفور، وعبير صبري، ونجلاء بدري، وغادة عادل، وهنادي مهنا، وسيد رجب، وأحمد خالد صالح، ومايان السيد، ومحمود حافظ، وعارفة عبد الرسول، وسميحة أيوب، وتأليف أحمد عبد الله.