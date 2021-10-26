أخبار المنيا اليوم: سكرتير مساعد جديد ومبنى للمجلس المحلي

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، بعد نقله رئيساً لشركة مياه الفيوم، وتفقد المحافظ أعمال إنشاء المبنى الجديد للمجلس الشعبي المحلي بمنطقة «أبوفيللو» بشرق النيل، فيما أعلنت جمعية الأورمان إقامة معرض ملابس لأهالي قرية تندة في ملوي، للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجاً، كانت هذه أهم الأخبار التي شهدتها محافظة المنيا علي مدار الـ24 ساعة الماضية.

تكريم السكرتير العام بعد نقله لشركة مياه الشرب

محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، أقام حفلاً لتكريم المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة بعد صدور قرار بنقله رئيسا وعضو منتدبا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في الوقت الذي سيكون منصب السكرتير العام شاغرا لحين تعين قيادة محلية جديدة، بينما تم تصعيد اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مدينة ومركز المنيا سكرتيرا مساعدا للمحافظة، ليشغل المنصب الذي ظل شاغرا لنحو 6 أشهر بعد خروج اللواء أحمد جبريل السكرتير المساعد السابق علي المعاش.

كما تم تكليف الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، خلفا للواء ياسر عبد العزيز، وتم تكليف اللواء محمد محمود عزت رئيسا لمركز أبوقرقاص، ليبقي منصب رئيس مركز العدوة شاغرا لحين تعين قيادة محلية جديدة، إضافة لمنصب رئيس مركز سمالوط الشاغر منذ نقل اللواء وليد المعداوي رئيسا لمدينة دمياط الجديدة.

محافظ المنيا يتابع أعمال إنشاءات «طريق حرير»

وتفقد محافظ المنيا أعمال إنشاء المبني الجديد المخصص للمجلس الشعبي المحلي بمنطقة «أبوفيللو» بشرق النيل المدرج في مشروعات الخطة الاستثمارية، ويأتي إنشائه لاكتمال الحياة السياسية والتشريعية ورصد وحل المعوقات والتحديات التي تواجة المجتمع المنياوي، إضافة إلي تحقيق الشفافية والرقابة علي الجهاز التنفيذي ووضع الرؤي والاستراتيجيات التي تحقق التنمية المستدامة.

وأعلنت جمعية الأورمان عن إقامة معرض خيري للملابس للأسر الأولي بالرعاية بالقري الأكثر احتياجا ومنها تندة بمركز ملوي غدا الأربعاء، في اإطار دعم شرائح غير القادرين بالمدن والقري ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر تأثيرا علي واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في كافة المناطق الفقيرة.