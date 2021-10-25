وظائف شاغرة في شركة الصرف الصحي بالقاهرة للمؤهلات العليا ودون مؤهل

أعلنت شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى عبر موقعها الإلكتروني، حاجتها لبعض الوظائف للعمل بعقد مؤقت للحاصلين على مؤهلات عليا ودبلومات ودون مؤهل، وذلك طبقًا للآتي:

أولًا: وظائف المؤهلات العليا

1. مهندس «مدني - كهرباء - ميكانيكا».

2. كيميائي.

الشروط المطلوبة:

1. الحصول على بكالوريوس الهندسة بالتخصصات عاليه من إحدى الجامعات المعتمدة لوظيفة المهندس.

2. خريج كلية العلوم تخصص كيمياء أو بيولوجي أو كيمياء مزدوج لوظيفة الكيميائي.

3. ألا يزيد سن المتقدم في الوظائف عن 35 عامًا من تاريخ الإعلان.

4. اجتياز الاختبارات المقررة «تحريري/ شفهي».

5. اجتياز الكشف الطبي.

6. العمل بنظام الورادي بأي من مواقع الشركة.

خطوات الالتحاق بالوظائف:

سحب ملف التقديم من مقر الشركة الرئيسي في 32 شارع رمسيس، وإرساله على موقع الشركة الإلكتروني من هنـــــــــا، حتى يوم 6 نوفمبر المقبل، ولن يلتفت إلى الطلبات المقدمة بعد المدة المحددة للتقديم.

- يشترط أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى والموضح على النحو الآتي:

- لا يجوز ذكر أكثر من تخصص بملف التقديم ولن يلتفت لأي ملف يشمل أكثر من تخصص.

- يتم إرفاق صورة من «شهادة الميلاد - شهادة المؤهل الدراسي - الموقف من التجنيد - بطاقة الرقم القومي - عدد 2 صورة شخصية».

- يتم متابعة الإعلان والمواعيد ومكان الاختبارات للمستوفين للشروط على الموقع الإلكتروني للشركة.

ثانيًا: وظائف الدبلومات الفنية

1. فني حملة/ معدات ثقيلة «سائق معدات ثقيلة».

2. عامل تشغيل مساعد.

الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظائف:

1. الحصول على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية ورخصة قيادة درجة أولى لوظيفة السائق.

2. الحصول على شهادة «محو أمية - ابتدائية - إعدادية» لوظيفة العامل.

3. ألا يزيد سن المتقدم في الوظائف عن 35 عامًا من تاريخ الإعلان.

4. اجتياز الاختبارات المقررة «تحريري - عملي - شفهي».

5. اجتياز الكشف الطبي.

6. العمل بنظام الورادي بأي من مواقع الشركة.

خطوات الالتحاق بالوظائف:

يتم سحب ملف التقديم منمراقبة صيانة غرب القاهرة «شارع رمسيس بجانب نزلة كوبري أكتوبر» حتى يوم 6 نوفمبر المقبل، ولن يلتفت إلى الطلبات المقدمة بعد المدة المحددة للتقديم.

- يشترط أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى والموضح على النحو الآتي:

- لا يجوز ذكر أكثر من تخصص بملف التقديم ولن يلتفت لأي ملف يشمل أكثر من تخصص.

- يتم إرفاق صورة من «شهادة الميلاد - شهادة المؤهل الدراسي - بطاقة الرقم القومي - عدد 2 صورة شخصية - رخصة قيادة درجة أولى لوظيفة السائق».

- الموقف التجنيدي وفي حالة تأدية الخدمة قضاء عامان لوظيفة السائق، وثلاثة أعوام لوظيفة العامل.

- يتم إرسال ملف التقديم شاكل صورة كود التقديم عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول على العنوان: شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى 32 شارع رمسيس، باسم السيد/ مدير عام الموارد البشرية.

- يتم متابعة الإعلان والمواعيد ومكان الاختبارات للمستوفين للشروط على الموقع الإلكتروني للشركة.