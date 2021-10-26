انطلاق قوافل طبية بقرية الحلازين في مطروح.. كشف وأدوية وعمليات بالمجان

أعلن الدكتور محمد على المتولي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه ستنطلق غدا الأربعاء، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح القوافل الطبية المجانية المتنقلة لتقديم الخدمات الصحية والطبية بمراكز ومدن محافظة مطروح، والتي ستستمر حتى يوم الخميس المقبل 28 أكتوبر، لتوقيع الكشوفات الطبية على المرضى من أهالى مطروح، في المناطق النائية والبعيدة عن المستشفيات المركزية والعامة والمتخصصة، ويجرى دعمها بقوافل لتلبية احتياجاتها في قطاع الصحة.

انطلاق القوافل الطبية بقرية الحلازين في مطروح

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الثلاثاء، إن القوافل الطبية المتنقلة تنطلق غدا، من قرية الحلازين غرب مدينة مرسى مطروح، وتقدم جميع الخدمات الصحية المتميزة لأهالى القرية والنجوع والتجمعات السكانية المحيطة بها، كما يجرى صرف العلاج للمرضى وجميع هذه الخدمات بالمجان.

عمليات جراحية للحالات الحرجة في مطروح بالمجان

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن هناك حالات يجرى تحويلها بشكل عاجل من خلال اللجنة الطبية بالقوافل الطبية إلى أقرب مستشفى لإجراء عمليات جراحية عاجلة، طبقا للحالات الحرجة والتى يقررها الطبيب المختص، وتنفذ هذه العمليات بالمجان دون سداد أي رسوم، وتقام على نفقة الدولة.

محافظ مطروح.. زيادة القوافل الطبية في القرى والنجوع

ومن جانبه وجه اللواء خالد شعيب إلى وكيل وزارة الصحة بمطروح، بزيادة القوافل الطبية في القرى والنجوع على مستوى محافظة مطروح خاصة في المنطقة الغربية في مراكز سيدي براني، والسلوم، والنجيلة، وجنوبا في واحة سيوة، وتوفير جميع الخدمات الصحية للمواطنين الأكثر احتياجا، من أهالى مطروح.

وذكر في تصريحات صحفية أن هناك تعاون مع الجامعات والمجتمع المدنى في إيفاد قوافل طبية في مختلف التخصصات الطبية لجميع المناطق المحتاجة بالتنسيق مع وزارة الصحة ومحافظة مطروح، ويجرى توفير المناخ المناسب لهم وتذليل العقبات لنجاح الوقافل من خلال مجالس المدن على مستوى المحافظة.