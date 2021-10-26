صحة دمياط تفتش على 66 مدرسة ومدينة جامعية وسحب 65 عينة من مطابخ المدن

شنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وإشراف الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية، ومتابعة المراقب العام الأغذية بالمديرية، حملة مكبرة للوقوف على مدى استيفاء أماكن تجهيز وتداول الأغذية سواء المطبوخة أو الجافة، للاشتراطات الصحية ووجود شهادات صحية ومدى الالتزام باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للعاملين بها.

وقامت الحملة بالمرور على 64 مدرسة عام وفكرية ومعهد أزهري و2 مدينة جامعية (عام وأزهرى)، كما تم سحب 65 عينة من مطابخ المدن الجامعية ومطابخ المدارس الفكرية ومقاصف المدارس، وتم تحرير 5 محاضر جنح لوجود بعض المخالفات.

حملة للتأكد من مطابقة مخازن التغذية المدرسية للاشتراطات الصحية ووجود شهادات صحية

وتم التأكد خلال الحملة من مطابقة مخازن التغذية المدرسية للاشتراطات الصحية، ووجود شهادات صحية للعاملين بها، استعدادا لاستقبال التغذية الجافة فور وصولها، كما تم المرور على مصنع انتاج التغذية التابع لوزارة الزراعة، والكائن بشطا، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية، ووجود شهادات صحية للعاملين، والوقوف على الجاهزية لبدء عملية التصنيع، حيث سيتم الإشراف اليومى على عملية التصنيع وسحب عينات يومية من المنتج فورالبدء.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة دمياط، قامت بالمرور على 34 منشأة صحية، منها 10معامل و19عيادة، و2 مركز نسا وتوليد، و4 مراكز علاج طبيعي، حيث وجد عدد 12 منشأة تدار بدون ترخيص، بينما يبلغ عدد المنشآت التى تخالف شروط الترخيص والتشغيل 5، وبلغ عدد المنشآت التى بها مخالفات مكافحة عدوى 15 منشأة.

وبلغ عدد الإنذارات المحررة لتجاوز المخالفات وانتهاء عقود النفايات، 14 إنذارا، فيما تم إعدام عينات دوائية منتهى الصلاحية، وجارى استصدار قرارات الغلق للمنشآت التى تزاول عملها دون ترخيص.