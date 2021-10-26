التفاصيل الكاملة لاستقبال وزارة الصحة شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا

استقبلت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من جانب حكومة دولة المجر، وتستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة للشحنة الجديدة من لقاح أسترازينيكا والتي أعلنت تفاصيها وزارة الصحة في بيان لها.

تفاصيل استقبال وزارة الصحة والسكان شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا

1 - وزارة الصحة والسكان استقبلت الشحنة الجديدة من لقاح أسترازينيكا صباح اليوم الثلاثاء بمطار القاهرة الدولي.

2 - بلغت كمية الدفعة الجديدة التي أعلنت وزارة الصحة عن استلامها للقاح 250 ألف جرعة.

3 - دفعة لقاح أسترازينيكا مقدمة من دولة المجر.

4 - يأتي استقبال وزارة الصحة لها ضمن الخطة التي تتبناها الدولة من أجل التنوع والتوسع في توفير اللقاحات لجميع المواطنين بهدف الحفاظ على مكتسبات التصدي لجائحة كورونا.

5 - الشحنة الجديدة سوف تخضع إلى تحاليل داخل معامل هيئة الدواء المصرية، وذلك قبل أن توزع على مختلف مراكز التطعيم بجميع أنحاء محافظات الجمهورية.

خالد مجاهد: لقاح أسترازينيكا أثبت فعالية في الوقاية من كورونا

وفي البيان ذاته، أكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن لقاح أسترازينيكا أثبت بالفعل فعالية من جانب الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن اللقاح عبارة عن جرعتين، بحيث يفصل بينهما عدد 28 يومًا، إلى جانب أن اللقاح حصل على موافقة الاستخدام الطارئ من جانب منظمة الصحة العالمية.

وزارة الصحة تناشد المواطنين بالتسجيل على لقاح كورونا

ومن جانبها ناشدت وزارة الصحة والسكان مختلف المواطنين من أجل التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص من جانب الوزارة لتقلي لقاح فيروس كورونا، وأشارت «الصحة» إلى أن الدولة المصرية لا تدخر أي جهد في سبيل ضمان توفير اللقاحات للمواطنين بشكل مجاني.