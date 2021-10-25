حوادث عالمية: «الدرون» تراقب ماكرون.. وشرطة ألمانيا تعتدي على برتغالي

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث منها رصد طائرتين بدون طيار، عدة مرات فوق مقر الإقامة الريفي لرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، كما شهدت اليونان، اعتقال 7 من ضباط الشرطة أطلقوا النار على شاب من الغجر، فيما تمكنت قوات الأمن المغربية، من القبض على عصابة امتهنت التنقيب عن الكنوز في تزنيت جنوب عاصمة البلاد «الرباط».

وقالت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، إن طائرتين بدون طيار رصدتا مساء أمس الأول السبت، عدة مرات فوق «لا لانتيرن» مقر الإقامة الريفي لـ ماكرون، ولم يتم الكشف عن هويتهما وغرضهما.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن «ماكرون»، كان في الإقامة المذكورة لحظة تحليق الطائرتين وتوجهتا نحو مثلث روكنكورت في بلدة «لو تشيسناي» المجاورة.

اعتقال 7 من الشرطة اليونانية أطلقوا النار على شاب من الغجر

وفي اليونان، اعتقلت السلطات، 7 من ضباط الشرطة، أطلقوا النار على شاب من الغجر أثناء مطاردته وقتلوه.

وكانت وكالة أنباء «آنا» اليونانية، أشارت في وقت سابق، إلى تظاهر العشرات من المواطنين في إحدى ضواحي أثينا احتجاجا على مقتل الشاب.

وفي ألمانيا، علقت شرطة مدينة «بفورتسهايم» الواقعة شمال غربي مقاطعة «بادن-فورتمبيرج»، على مقطع فيديو، أظهر ما يبدو أنه اعتداء عنيف لأفراد الأمن على رجل ثمل أثناء اعتقاله، أمس الأول السبت.

وقال المتحدث باسم شرطة المدينة ديرك فاجنر، إن الرجل مواطن برتغالي «25 عاما» وكان في حالة سكر شديد، فضلا عن مضايقته المارة وتدخله في سير السيارات.

وأوضح «فاجنر»، أنه بعد وصول الشرطة إلى مكان البرتغالي، حاول مقاومتهم ليتم إخضاعه في النهاية بعد أن أصاب شرطيا بجروح، مشيرا إلى أن التحقيق جار ضد الرجل المتهم بمحاولة الاعتداء على ضابط شرطة، كما يتم التحقيق في تصرفات الشرطة أيضا.

وفي الولايات المتحدة، قال موقع «راديو نفادا» الأمريكي، إن الشرطة أطلقت سراح تيري تيرنر المتهم بقتل مغربي يدعى عادل الدغوغي، «يبلغ من العمر 31 عاما» في سيارته بولاية تكساس قبل أيام، بعد ساعتين من توقيفه.

وكانت معلومات أشارت في وقت سابق، إلى أن الشاب المغربي توقف أمام منزل المتهم ليتحقق من جهاز«جي بي إس» على أرض قرب منزله، لكن «تورنر» هاجمه لفظيا قبل أن يطلق عليه النار.

وفي السعودية، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، إن شرطة محافظة ينبع تمكنت من تحديد هوية 6 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو أثناء سطوهم على محل تجاري تحت تهديد السلاح الأبيض وسلب مبلغ مالي، والقبض عليهم.

وأضاف «القحطاني»، أن المتهمين، مواطنون سعوديون في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

القبض على باكستاني سرق 45000 ريال سعودي في منطقة المدينة المنورة

كما أشار القحطاني، إلى تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استرداد مبلغ 45000 ريال سعودي، والقبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، سرقها من خزنة أحد المحال التجارية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

بدوره، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، أن الجهات الأمنية استدعت 5 سعوديين في العقد الثالث من العمر، بعد تصوير مشاهد تمثيلية، وهم يرتدون زيًا نسائيًا بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة للمجتمع.

وألقت الجهات الأمنية في منطقة عسير، أمس الأحد، القبض على شخصين لإتلافهما جهاز صراف آلي لأحد البنوك، ومحاولة سرقة ما بداخله من أموال، وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم زيد الدباش، إن الشخصين أحدهما مقيم والثاني مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع من العمر.

بدورها، أعلنت شرطة منطقة الرياض، إلقاء القبض على 5 سعوديين في العقد الثالث من العمر عقب مشاجرة جماعية وقعت بينهم على الطريق.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس: «تعرض أحدهم لدهس متعمد من أحد أطراف المشاجرة بعد ظهورهم في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي».

وفي تونس، استمع قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، أمس الأول السبت، إلى شهادة المرأة التي كانت سببا في حادثة اقتحام مطار تونس قرطاج، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وفي الجزائر، طالبت النيابة، أمس الأحد، بالسجن 7 سنوات للمدير الأسبق للأمن عبدالغني هامل، ورئيس أمن الجزائر العاصمة السابق نور الدين براشدي، بتهمة سوء استغلال الوظيفة.

وفي المغرب، تمكن عناصر الدرك الملكي من إلقاء القبض على عصابة امتهنت التنقيب عن الكنوز والبحث عن الأحجار الكريمة في تزنيت، المدينة الواقعة جنوب «الرباط»، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت مصادر مطلعة، إن قوات الأمن تمكنت من توقيف شخصين يتحدران من مدينة «آيت ملول» وهما في طريقهما نحو جماعة سيدي بوعبدللي، حيث جرى حجز سيارة ومعدات متطورة تستعمل في عملية التنقيب واستخراج الكنوز.