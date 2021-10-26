أرامكو السعودية توقع 5 مذكرات تفاهم لتصنيع الهيدروجين الأخضر

وقعت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، 5 مذكرات تفاهم لتصنيع الهيدروجين الأخضر وخدمات الطاقة الخضراء وإنتاج المواد اللا معدنية، منها مذكرة تفاهم مع المجموعة الحديثة للاستثمار الصناعي القابضة وشركة إنتركونتيننتال إنرجي لتطوير تقنيات الهيدروجين الأخضر والأمونيا في السعودية، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

أرامكو توقع مذكرة تفاهم مع شركة بي.إف.جي

كما وقعت شركة أرامكو مذكرة تفاهم مع شركة بي.إف.جي بهدف توطين قطاع تصنيع المواد الخاصة بالبناء اللامعدنية المتقدمة، ومذكرة تفاهم أخرى مع شركة إيه.بي.بي، بهدف بحث مدى إمكانية توطين التقنيات الرقمية في مجالات القياس، بالإضافة إلى مذكرتي تفاهم مع شركة ساوث بول كاربون أسيت مانجيمنت ليمتد، و مؤسسة يوسف عبدالرحمن الضبيان الزراعية.

وتهدف المذكرتان إلى تقييم جدوى إقامة شركة خدمات خضراء وطنية في المملكة، بهدف ابتكار وتطوير حلول طبيعية مثل زراعة أعداد كبيرة من الأشجار للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويتوقع أن يعلن في المستقبل معلومات إضافية تتعلق ببرنامج الغاز غير التقليدي في الجافورة.

تدشين محطتين في العاصمة الرياض

كما أطلقت أرامكو السعودية وشركة توتال إنيرجيز، باكورة الشبكة المشتركة للبيع بالتجزئة، وذلك بتدشين محطتين في العاصمة الرياض ومدينة سيهات في المنطقة الشرقية.

ويأتي ذلك في أعقاب التوقيع على اتفاقية مشروع مشترك مناصفة بين أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز في عام 2019، في ظل خطط لتحديث شبكة محطات مُستحوذ عليها تتكون من 270 محطة خدمة، وبناء محطاتٍ نوعية، تقدّمُ خدمات ذات جودة عالية في جميع مناطق المملكة.

وذكرت أرامكو في بيان لها، أمس الاثنين، أن المحطات ستعمل تحت العلامتين التجاريتين لأرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز، إذ توّفر لسائقي السيارات وقودًا وخدمات تجزئة متميزة وفقًا لأعلى المواصفات.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، أثناء حفل تدشين أُقيم في الرياض: «نواصل توسيع وجودنا في سلسلة القيمة في المملكة، ونحن سعداء بأن يكون لنا مع شركائنا توتال إنرجيز إسهام في رفع جودة الحياة وتعزيز معايير التقنية والاستدامة عبر محطات نموذجية ونوعية لبيع الوقود بالتجزئة، تعزز تجربة العملاء وتدعم مستوى الخدمات المقدمة لهم، لمواكبة التطورات المهمة والنمو في قطاعات الأعمال والسفر والسياحة داخل المملكة العربية السعودية».