حريق هائل يدمر «30 توكتوك و15 موتوسيكل» في جراج عقار ببولاق الدكرور

اندلع حريق هائل في جراج سيارات أسفل عمارة مكونة من 14 طابقًا بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.

الحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران

ورد بلاغ إلى الحماية المدنية بالجيزة من أهالي منطقة بولاق الدكرور يفيد بنشوب حريق هائل داخل جراج سيارات أسفل عمارة مكونة من 14 طابقًا بمنطقة بولاق الدكرور وعقب الانتقال والفحص، تبين أن الجراج به 30 توكتوك و15 موتوسيكل، وأن النيران اشتعلت في عدد من التكاتك والموتوسيكلات الموجودة داخل الجراج، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات، كما يحاول رجال الأطفاء السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل الجراج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.