تعرف على شروط العمل بالحصة في مدارس البحر الأحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، برئاسة هشام منير، وكيل الوزارة، عن فتح باب التقديم للعمل بنظام «الحصة»، بالمدارس التجريبية بنطاق الإدارات التعليمية، طبقآ لتعليمات اللائحة الوزارية التي تنظم العمل وفقا لحاجة كل مدرسة، وذلك لسد العجز في المدرسين، وحرصًا على مصلحة الطلاب بناء على توجيهات طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

قواعد العمل بالمدارس

وأعلن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، فى تصريحات صحفية، اليوم، بدء تلقي طلبات العمل بنظام الحصة، للمدارس التجريبية لسد العجز في المدرسين، حرصًا على مصلحة الطلاب، بتوجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، مؤكدًا أن اللائحة المنظمة للعمل تشمل القواعد التالية:

- أن يكون المتقدم تابع للإدارة التعليمية ومقيم بنطاقها.

- يتم توزيع المدرسين داخل الإدارة ومدارسها طبقًا للحاجة.

- أن لا يتجاوز عدد الحصص الموكلة للمدرس بنظام الحصة بحد أقصي 24 حصة أسبوعيًا.

- تقديم إقرار بعدم المطالبة بالتعيين على الموازنة العامة للدولة وعدم تحرير عقد.

- ألا يكون للمتقدم أقارب حتى الدرجة الثانية في المدرسة المقدم لها.

- أن يكون التقديم بالإدارة التعليم التابعة لها المدرسة.

جدير بالذكر، أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على قرار النزول بالمجموع الخاص بالمدارس الثانوية التجارية نظام خمس سنوات بمدرسة الغردقة التجارية المتقدمة إلى 220‪ درجة ب‪ درجة، والنزول بمجموع مدرسة الغردقة التجارية المتقدمة نظام 3سنوات إلى 225 درجة.