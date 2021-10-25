التحقيق مع 5 متهمين اصطادوا صقورا نادرة في البحر الأحمر

تباشر الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، تحقيقاتها مع 5 متهمين تم ضبطهم وبحوزتهم 15 صقرًا نادرا، تم صيدها بشكل غير قانوني بسلاسل جبال البحر الأحمر، بمنطقتي «الزعفرانة ورأس غارب»، في توقيت هجرتها إلى دول أفريقيا.

حملة على مناطق صيد الصقور بـ رأس غارب

كانت محميات البحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر كمال ،مدير المحميات الطبيعية بالمحافظة، شنت حملة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقسم شرطة رأس غارب، على محطات صيد الصقور، والحيوانات البرية، بسلاسل جبال البحر الأحمر، بمنطقتي «الزعفرانة ورأس غارب»، في توقيت هجرتها إلى دول أفريقيا.

وأسفرت الحملة التي ترأسها الدكتور تامر كمال، وأشرف عليها اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، عن إزالة عدد من محطات صيد الصقور، في المنطقة التي تقع بين جبال «رأس غارب»، و«الزعفرانة» شمال البحر الأحمر، فضلا عن ضبط 5 متهمين وبحوزتهم 15 صقرا نادرا.

وتم تحرير المحاضر اللازمة لمخالفتها قانون البيئة رقم 4 لسنة 199‪4 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009‪، ومصادرة أدوات الصيد المضبوطة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جولة لرئيس مدينة رأس غارب

وفي سياق آخر أجرى اللواء حامد احمد رئيس مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر جولة تفقدية لا عمال توسعة الشوارع بمنطقة الايمان وامتداد الايمان و ازالة المخالفات التى تعوق تطوير الشوارع و استكمال توسعة الشوارع بمنطقة الايمان وامتداد الايمان و ازالة المخالفات التى تعوق تطوير الشوارع تمهيدا لبدء اعمال الرصف