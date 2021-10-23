تفاصيل أسرع حكم تحرش في مصر.. 3 سنوات سجنًا لمتحرش مترو الأنفاق

في غضون 5 أيام فقط، عاقبت محكمة جنح الدقي شابًا تحرش بفتاة داخل محطة مترو السادات بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر، وثبت من أوراق القضية تفاصيل أسرع حكم تحرش في مصر، الذي جاء بعد أن نسبت النيابة العامة للمتهم تهم التعرض لأنثى بعربة مترو الأنفاق في محطة السادات وإتيانه قبلها أمورًا وإيحاءات جنسية بالفعل والإشارة، إذ قام بملاحقة الفتاة وتتبعها، وارتكابه على هذا النحو فعلًا فاضحًا مخلّا بالحياء علنا.

الكاميرات وثقت التحرش بفتاة مترو السادات

تضمنت أوراق القضية، شهادة المجني عليها ومما ثبت من مشاهدة مقطع صورته للمتهم خلال ارتكابه الواقعة، وما قرره الأخير في التحقيقات من صحة ظهوره بالمقطع، وما ثبت من مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة في محطة المترو الثابت منها ملاحقة المتهم للمجني عليها.

كما ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، في 12 أكتوبر الجاري تداول مقطع مصور على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ظهر المتهم خلال استقلاله إحدى عربات المترو، وهو يتحرش بالفتاة التي نشرت تلك الفيديو عبر حسابها بفيسبوك، موضحة أنه تتبعها عقب ترجلها من عربة المترو.

التحريات أثبتت صحة تعرض الفتاة للتحرش

وأوضحت التحقيقات، أنه ثبت إتيان الجاني أفعالًا ذات إيحاءات جنسية، كما استدعت النيابة الفتاة المجني عليها واستمعت لأقوالها، فشهدت بملاحظتها صباح يوم الواقعة إمعان الجاني النظر في جسدها حال استقلالهما عربة المترو الفارغة نسبيًا في ذلك التوقيت، وأتى الأفعال الجنسية الثابتة بالمقطع المتداول، قاصدًا بذلك التعرض لها، فصورته التحرش بها، ثم ترجلت من العربة بمحطة مترو السادات ففوجئت بملاحقته إياها وتتبعه لها حتى خرجت من المحطة.

إحالة متحرش مترو الأنفاق للمحاكمة الجنائية العاجلة

وعقب تحديد الشرطة شخص المتهم، ضبطته نفاذًا لأمر النيابة العامة وعُثر بحوزته على جوهر مخدر، واستجوبته النيابة العامة، فقرر ارتكابه ما صُوِرَ بالمقطع بدعوى إصابته بمرض جلدي منكرا تعرضه للمجني عليها، فأمرت بحبسه وأحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.