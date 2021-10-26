عمر كمال لمتابع وصف مصدر رزقه بالحرام: «ملكش دعوة بعلاقتي بربنا»

احتد المطرب عمر كمال على أحد متابعيه، بعد أن وجه له اتهاما، بأن مصدر رزقه حرام، وذلك في تعليق كتبه عبر الصفحة الرسمية للفنان الشاب بموقع «فيس بوك».

وكان كمال قد نشر صورا من رحلته لأسبانيا، وعلق عليها بقوله: «يا موزع الأرزاق.. أكرمني»، حيث علق أحد متابعيه قائلا: «موزع الأرزاق لا يرضى بالرزق الحرام، ربنا يهديك وييسرلك عمل حلال»، ليرد عليه عمر كمال قائلا: «أنا بدعي ربنا بنيتي، ملكش دعوة بعلاقتي بربنا، خليك في حالك وحياتك، ومنعرفش مين فينا حلال وحرام».

عمر كمال وعبدالباسط حمودة

ويستعد عمر كمال لطرح أغنية جديدة بعنوان «ضيعنا»، بمشاركة الفنان عبد الباسط حمودة، المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يعتزمان تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وتعتبر الأغنية أول إنتاج لشركة عمر كمال.

وكان عمر كمال نشر صورا له مؤخرا على صفحته على «فيس بوك» أثناء مشاهدته لمباراة برشلونة وريال مدريد بقميص نادي الزمالك، أثناء تواجده لإحياء حفل للجاليات العربية هناك، ويستعد عمر خلال الفترة المقبلة لإحياء عدة حفلات في تركيا خلال الأيام المقبلة.

أغاني عمر كمال

وكانت آخر أعمال عمر كمال أغنية لنادي الزمالك، طرحها منذ شهر أثناء تتويج الزمالك ببطولة الدوري للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، كما قام أيضا خلال الفترة الماضية بطرح أكثر من أغنية منها أغنية «أوعدك» مع سمية الخشاب، التي كانت بمثابة عودة لها بعد فترة من الغياب عن الغناء.

وتقول كلمات الأغنية: «أوعدك عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك.. هفضل جنبك بقى وهصونك.. بعشق اِسمك كلك لونك.. لما تبصي لي بقى بعيونك.. أوعدك راح أشيلك بقى جوة في عيني.. وأجيب لك فيلا ولمبورجيني.. ما إنت حياتي وكل سنيني.. نظرة عينك بترازيني.. أوعدك أدفع عمري وأدفع مهر.. وأتجوز على آخر الشهر.. أكون لك سندك وأبقى الظهر حبك.. رزق ولعب الزهر».