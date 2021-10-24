عمر كمال ينشر صورا له بقميص الزمالك أثناء حضوره الكلاسيكو بإسبانيا

وصل المطرب عمر كمال إلى إسبانيا، صباح اليوم الأحد، استعدادًا لإحياء حفل غنائي للجاليات العربية هناك، غدا الاثنين، وذلك قبل سفره إلى تركيا لإحياء حفل هناك يوم 28 من أكتوبر الجاري.

عمر كمال ينشر صورا له من كامب نو

ونشر عمر كمال، صورًا أثناء حضوره داخل ملعب الكامب نو لمشاهدة مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، التي انتهت بفوز الملكي على البرسا، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

عمر كمال ونادي الزمالك

وارتدى عمر كمال فانلة نادي الزمالك أثناء وجوده في المدرجات، بحسب ما جاء في الصور التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».

عمر كمال وعبدالباسط حمودة

وفي سياق مختلف، يستعد عمر كمال لطرح أغنيته الجديدة «ضيعنا» التي تجمعه مع المطرب عبد الباسط حمودة، والمقرر طرحها قريبا بعد طرح الملصقات الدعائية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعول كمال على هذه الأغنية في إحداث نقلة بعالم المهرجانات، وسوف يقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب وطرحها على المحطات الفضائية.

ومن المقرر أن تستمر رحلة عمر كمال في أوروبا أكثر من أسبوع حيث يحيي حفلا آخر في تركيا خلال الفترة المقبلة بعد حفله في إسبانيا، وذلك بعد مجموعة كبيرة من الحفلات أحياها عمر في مصر بفترة الصيف بين الساحل الشمالي والإسكندرية والقاهرة.

أما عن الأغاني، فكان آخر أعمال عمر كمال أغنية «الملكي» التي أهداها لفريق الزمالك عقب التتويج ببطولة الدوري المصري للمرة الــ13 في تاريخه وحققت الأغنية 100 ألف مشاهدة على اليوتيوب، ومن قبلها قدم عمر كليب «أنا العريس» مع حسن شاكوش ولم يتخط حاجز المليون مشاهدة.

أما عن الأغنية التي حققت نسب مشاهدة ونجاحا كبيرا هي أغنيته مع سمية الخشاب التي حققت 15 مليون مشاهدة في 4 أشهر فقط، والأغنية حملت اسم «أوعدك».