بسمة وهبة تعلن تبرعها بأعضائها بعد الوفاة: «هكتب ده في وصيتي»

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، اليوم، التبرع بأعضائها بعد الوفاة، مؤكدة أنها ستكتب ذلك في وصيتها، وذلك بعد فتوى جوازها شرعًا، الصادرة من الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف.

وأضافت «وهبة»، خلال برنامجها «90 دقيقة»، المذاع على شاشة المحور: «أعلن التبرع بأعضائي عند الوفاة وسأكتب ذلك في وصيتي».

تعليق عالم أزهري على التبرع بالأعضاء

وعلق إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، على حالة الجدل التي أثيرت بعد إعلان عدد من المشاهير التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، قائلًا إن جميع المجامع الفقهية أكدت جواز نقل الأعضاء من الحي للحي على سبيل التبرع.

نقل الأعضاء جائز

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، إن نقل الأعضاء من الميت للحي جائز، ولا يجوز نقل أعضاء الميت إلا بعد وصية منه، مشيرًا إلى أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة من باب الصدقة الجارية، وأن الفتوى بمنع التبرع فتحت باب تجارة الأعضاء.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون التبرع بالأعضاء، تم إصداره في 2010 وصدرت لائحته في عام 2017، وبالتالي فإن الدولة المصرية ستحل أي مشكلات تشريع تواجه التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

وأشار إلى أنه في الإمكان الاستشهاد بالقانون السعودي والإيراني، وهما دولتان إسلاميتان تطبقان الشريعة الإسلامية، وتجيزان التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مبينا أن كل وزارات الدولة موافقة على زراعة الأعضاء ونقلها، ولفت إلى إمكانية تعديل القانون بعد الرجوع إلى وزارة الصحة والبرلمان.