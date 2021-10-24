بسمة وهبة تحتفي بأداء صلاح أمام مانشستر: «سحر حلال» ودعاء الوالدين

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بأداء النجم محمد صلاح، بعدما قاد فريقه ليفربول، للفوز على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 5-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب «أولد ترافورد»، في قمة الجولة التاسعة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي شهدت تألق محمد صلاح بشكل كبير، سجل خلالها 3 أهداف «هاتريك» وصنع هدف آخر، موضحة أن صلاح منذ ساعة، كتب تاريخ جديد وحطم أرقام قياسية جديدة.

صلاح مستمر في تقديم أفضل أداء لديه في ملاعب إنجلترا

وأضافت «وهبة»، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على «المحور»، أن محمد صلاح مستمر في تقديم أفضل أداء لديه في ملاعب إنجلترا، «ليفربول بقيادة صلاح النهاردة، حقق نتيجة تاريخية، وهزم مانشيستر يونايتد بقيادة كريستيانو رونالدو، و3 أهداف بتوقيع صلاح في شباك فريق كبير زى اليونايتد، دى حاجة كبيرة مش حاجة بسيطة، ولا سهلة»، موضحة أن صلاح يُحقق الكثير والصعب، وهذا بسبب السحر الحلال في حياته، ورضا والديه عنه.

صلاح بأهدافه اليوم في مانشستر يونايتد حطم رقما قياسيا جديدا

وأوضحت الإعلامية، أن محمد صلاح بأهدافه اليوم في مانشستر يونايتد، حطم رقما قياسيا جديدا وفقا لموقع ترانسفير ماركت، العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات لاعبي كرة القدم، وأصبح أكثر لاعب أفريقي تسجيلاً للأهداف في مباريات متتالية داخل أوروبا، «طبعا ده غير أنه كده خلاص كمان حطم الرقم القياسي بتاع دروجبا وبقى صلاح الأكثر تهديفا، صلاح حطم الرقم القياسي لأسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، كأفضل هداف لليفربول في دوري أبطال أوروبا».

محمد صلاح يكتب تاريخ جديد له ولمصر

وتابعت: «اللى بيعمله صلاح في ملاعب أوروبا، إنه بيكتب تاريخ جديد ليه ولمصر، وبقول لمصر لأن صلاح كان سبب أن الإنجليز يغنوا لمصر، كان سبب إن جرائم العنصرية ضد العرب والمسلمين تنخفض، كان سبب إن عالم الكرة يبص تانى ناحية مصر وتاريخها الكروي، اللى بيعمله صلاح في ملاعب أوروبا، نموذج لازم كل ولادنا وشبابنا يبصوا عليه ويذاكروه، يعرفوا ان الأحلام ممكن تكون واقع بالاجتهاد والاحتراف والإخلاص، مفيش حاجة اسمها مستحيل، ده اللى خلقه صلاح».