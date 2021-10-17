بسمة وهبة: الرئيس السيسي لا يكل من دخول أي معركة في مصلحة مصر

قالت الإعلامية بسمة وهبة، اليوم، إن من أجمل صفات الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا ينسى، ولا يكل أو يمل من الدخول في أي معركة طالما كانت في مصلحة مصر وشعبها ومستقبلها، مؤكدةً أن من أهم المعارك التي يخوضها الرئيس السيسي معركة الوعي.

وأشارت خلال تقديم برنامجها 90 دقيقة، إلى أن تقديم الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية خاصة للدكتور أحمد عمر هاشم أستاذ الحديث في جامعة الأزهر مشهد عظيم على المستوى الإنساني، ويدل على تقدير أهل العلم المخلصين والمجتهدين.

تصريحات الرئيس تتناول العقل المصري

وأضافت وهبة، أن كل تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتطرق إلى العقل المصري ووعي الشعب المصري، وهو ما يرجع إلى إيمان ويقين الرئيس الذي يعبر عنه دائما وهو يتحدث عن دور الشعب المصري في حماية الوطن وبنائه.

معركة الوعي والتفكير الصحيح

وتابعت أنه خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، أكد الرئيس السيسي من جديد على معركة الوعي، مشيرا إلى أن صناعته تساهم في تقوية قدرة البشر على التفكير الصحيح والإبداع وعدم الانحراف عن تأدية الأوامر الربانية والحرص على تحقيق الخير للبشرية.

وأكدت أن منهج الرئيس في قضية الوعي وتجديد الخطاب الديني واضح وحاسم، فمنذ اللحظة الأولى التي تحدث فيها عن هذا الملف كان حريصا على تأكيد ثقته في المؤسسات الدينية وإسناد الأمر لأهله، ووصف رجال الأزهر بأنهم رجال النور.

ولفتت مقدمة برنامج 90 دقيقة، إلى أن الرئيس فتح الباب أمام إعادة تأهيل الأئمة ورفع رواتبهم، وهو ما تجسد في كلمة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والتكريمات الرئاسية خلال الاحتفالية.