«تكافؤ الفرص» بالبحيرة تنفذ برامج للتوعية بقضايا النوع الاجتماعي 

عقدت وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا تحت رعاية يوسف الديب، وكيل الوزارة أشرف سلومة وكيل المديرية وبرئاسة غادة أنور مصطفى وبحضور منسقى وحدات تكافؤ الفرص بالإدارات التعليمية.

بداية الاجتماع

بدأ الاجتماع بتعريف الأهداف المنشودة وراء إنشاء وحدات تكافؤ الفرص وعرض القرار الوزارى رقم 354 لسنة 2012 لتفعيله وتعميمه على كل المدارس.

تشكيل منسقي الوحدات

ووجهت غادة مصطفى رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بضرورة الانتهاء من تشكيل منسقي وحدات تكافؤ الفرص بكل المدارس، بالإضافة إلى الانتهاء من إنجاز خطة العمل الواردة من الوزارة والخاصة بقضايا النوع الاجتماعى من خلال تنظيم عدة فاعليات تضم سلسلة من الندوات، المحاضرات، وورش العمل، ورصد الشكاوى بجميع المدارس لعرضها على الجهات المعنية.

عمل قاعدة بيانات

وطالبت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية بسرعة الانتهاء من عمل قاعدة بيانات إلكترونية وورقية لجميع منسقى الوحدات وعمل إحصائيات شهرية بفعاليات كل إدارة، وإرسالها يوم 5 من كل شهر مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتنفيذ الفعاليات وتوثيقها بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية.

رصد واقع المرأة

ووجهت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالبحيرة، بضرورة رصد واقع المرأة والمهمشات فى المجتمع التعليمى ورصد الشكاوى التى تعانى منها ورفعها لمديري الإدارات لعمل بيان معتمد، بما تم من إجراءات ورفعه لرئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية.

كما حذرت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية من إنشاء صفحات رسمية لوحدات تكافؤ الفرص بالإدارات على صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والاكتفاء بصفحة تكافؤ الفرص بالمديرية لنشر نشاط الوحدات وبجروب الـ واتس آب» لتسهيل العمل والتواصل بين المنسقين بالإدارات.

استعراض السجلات

وفى نهاية الاجتماع استعرضت رئيس وحدة تكافؤ الفرص نوعية السجلات والملفات الخاصة بعمل منسقى الإدارات وطريقة تنفيذها، كما قامت بتوزيع خطة خط سير الوحدة لمتابعة أداء المنسقى بكل الإدارات.