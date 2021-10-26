جهود أمنية لكشف غموض جثة بدون رأس لـ«مسنة» في البحيرة

تواصل قوات الأمن بمحافظة البحيرة البحث عن رأس سيدة «مسنة»، عُثر على جثتها الأسبوع الماضي داخل «جوال» في إحدى الترع بدائرة مركز المحمودية، كما تسعى الجهات الأمنية لكشف غموض الواقعة، وضبط مرتكبيها.

أحداث الواقعة

ترجع احداث الواقعة عندما عثر أهالي قرية «الطويلة» بمركز المحمودية، الأسبوع الماضي، على جثة سيدة في العقد الثامن من عمرها، ملقاة داخل «جوال»، على جانب أحد المصارف بذات القرية.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة الرحمانية يفيد بعثور الأهالي على جثة سيدة مسنة داخل جوال وعارية، وجرى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

غياب السيدة

وعلي الفور، توجهت قوات الأمن إلى مكان الحادث، حيث تبين غياب السيدة عن منزلها منذ شهر بإحدى قرى مركز دمنهور، وبالفحص تبين أنها بدون رأس وعارية الجسد، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الرحمانية، تحت تصرف النيابة العامة.

تقنين الإجراءات

وبتقنين التحريات، تبين أن السيدة محرر لها محضر تغيب منذ شهر برقم 10533 إداري بمركز دمنهور، حيث إنها تغيبت عن منزلها عقب خروجها، حتى عثر على جثتها الأسبوع الماضي.

كما توصلت التحريات أيضاً إلى أن السيدة تمتلك قطعة أرض زراعية، وتتقاضى معاشاً شهرياً، كما أنها تقيم مع أحد أبنائها وزوجته، وذلك عقب وفاة زوجها وزواج ابنها الآخر وبناتها، في قرية أخرى تابعة لمركز دمنهور.

تكثيف الجهود

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مركز شرطة الرحمانية، وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبي الجريمة.