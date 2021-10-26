كيف تفرق بين اللحوم الفاسدة والسليمة؟.. استخدم حواسك

عند الإقبال على شراء المنتجات الغذائية، لا يمتلك الكثيرون خبرة للمعرفة أو التمييز بين الجيدة أو الفاسدة منها، ومن ضمنها عملية شراء اللحوم والتي قد يخطئ فيها العديد من الأشخاص ويشترون لحوما لا تصلح للأكل، وقد تسبب لهم مضاعفات صحية.

وهناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها عند شراء اللحوم لمعرفة الفاسدة منها وتمييزها عن اللحوم السليمة، وفقا لما ذكره أحمد بخيت، جزار في منطقة حدائق القبة، في تصريحات لـ«الوطن».

نصائح عند شراء اللحوم وكيفية التعرف على الفاسدة

- قرب اللحوم من أنفك وقم بشمها، حيث أن وجود رائحة كريهة ونفاذة عند شم اللحم يدل على فساده.

- قم بلمس اللحوم، فإذا وجدت القوام والملمس لزج، فإن ذلك يدل على وجود البكتيريا الضارّة التي بدأت في التكاثر على سطح اللحم.

- انظر إلى اللحوم جيدا، فإذا وجدت بقع لونها أسود أو أخضر على السطح فهذا يشير إلى فساد اللحوم.

- ابتعد عن شراء اللحوم إذا وجدت بها أي كدمات أو بقع ملونة، كما لا ينصح بشراء اللحم إذا كان مكشوفا.

- يمكن اختبار اللحوم عند الشراء بالضغط على سطحها، فإذا عاد لهيئة الأصلية فيكون سليما، ولكن إذا بدا عليه الجفاف فذلك يدل على عدم صلاحيته.

أعراض ومخاطر تناول اللحوم الفاسدة

وشدد أستاذ الرقابة على الأغذية بكلية الطب البيطري في جامعة بنها، الدكتور فهيم شلتوت، على ضرورة وقاية جسم الإنسان من التعرض للأمراض أو التسمم جراء تناول اللحوم، موضحا أنه من أعراض تناول اللحم الفاسد، الإصابة بالحمى والقيء وتشنجات المعدة والإسهال.

كما نصح «فهيم»، من أجل تقليل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، طهي اللحم جيدًا واستخدم مقياس حرارة تصل إلى 71 درجة.