ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمنيا و«التموين» تحرر 77 مخالفة للمخابز

ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء في بعض المناطق بمحافظة المنيا بمقدار 10 جنيهات في الكيلو الواحد، الأمر الذي برره الجزارون بزيادة الطلب وقلة المعروض، بينما أكد تجار ماشية استقرار الأسعار وأن ما يحدث هو جشع من الجزارين.

في قرية «زهرة»، التابعة لمركز المنيا وصل سعر الكيلو لـ150 جنيها، في الوقت الذي كان يتراوح فيه ما بين 130 و140 جنيها قبل أسبوعين فقط، وفي قرى أخري مثل «البرجاية وصفط اللبن وأطسا»، تراوح سعر الكيلو بين 125 و135 جنيها، وقبل نحو شهر لم يتجاوز سعر الكيلو 125 جنيها، وطالب أهالي تلك القري بتثبيت أسعار اللحوم ووضع حد أقصى لها.

وحررت مديرية التموين بالمنيا، 77 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية ورقابية نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، وكافة المعروضات على المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية لكافة القطاعات الخدمية، والتأكد من سلامة الغذاء لضمان وصول غذاء امن للمواطنين، ورصد المخالفات حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

ضبط 77 مخالفة تموينية متنوعة

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه خلال الحملات تم ضبط 77 مخالفة تموينية متنوعة، منها 58 مخالفة خلال المرور على المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين «خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – عدم وجود سجلات – قضايا تموينية أخرى»، كما تم ضبط 19 مخالفة تموينية خلال المرور على الأسواق والمحال التجارية، حيث تنوعت المخالفات بين «منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – عدم الالتزام بالمقررات التموينية».