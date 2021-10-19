استقرار أسعار اللحوم والأسماك في أسواق الدقهلية اليوم

استقرت أسعار اللحوم والأسماك في أسواق محافظة الدقهلية، بحسب ما أعلنته الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021.

أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن لكل كيلو جرام كما يلي:

فراخ بيضاء: يتراوح سعر الكيلو من 33 جنيها إلى 34 جنيها

للكيلو

فراخ بلدي حري فلاحي: 50 جنيها

فراخ أحمر بلدي: 45 جنيها

بانية: 87 جنيها

دبابيس: 52 جنيها

أوراك بالعظم: يتراوح سعر الكيلو من 37 جنيها إلى 40 جنيها

صدور بالعظم: 54 جنيها

حمام كداب: 64 جنيها للكيلو

شاورما فراخ: 81 جنيها

بط سوداني 57 جنيها، البغال: 50 جنيها

أرانب: سعر الكيلو 48 جنيها

حمام: 60 جنيها

أسعار اللحوم في أسواق الدقهلية

لحمة بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 140 جنيها إلى 150 جنيها حسب المنطقة

لحمة توزيع منافذ: يتراوح سعر الكيلو من 75 جنيها إلى 80 جنيها

لحمة بلدي كبيرة: تبدأ من 90 جنيها وتصل إلى 100 جنيها

سجق بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلى 140 جنيها

كبده بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلى 150 جنيها

أسعار اللحوم المستوردة في أسواق الدقهلية

لحمة برازيلي: 75 جنيها

لحمة هندي: 50 جنيها

لحمة جملي: يتراوح سعر الكيلو 80 جنيها إلى 100 جنيها

أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية

بوري: الكيلو عدد 3 بمبلغ 60 جنيها، والكيلو 4 بسعر 48 جنيها للكيلو

طوبار: يتراوح سعر الكيلو من 50 جنيها إلى 60 جنيها

سمك بلطي وسط: يتراوح السعر بين 22 جنيها إلى 25 جنيها، والكبير حجم 2 للكيلو بسعر 27 جنيها إلى 30 جنيها للكيلو

جمبري: يتراوح السعر من 120 إلى 150 جنيها إلى 200 جنيها جامبو

سمك ماكريل: يتراوح سعر الكيلو من 45 جنيها إلى 50 جنيها

سردين: يتراوح سعر الكيلو من 25 جنيها إلى 30 جنيها

باربوني: 80 جنيها

سبيط: يتراوح السعر من 120 جنيها إلى 140 جنيها للكيلو

دنيس: 140 جنيها