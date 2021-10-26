طفلة تنهي حياتها شنقا في البحيرة

لقيت طفلة مصرعها، اثر شنقها نفسها داخل منزلها بعزبة الشفع اللبان التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة المحمودية، يفيد باستقبال المستشفى، جثة طفلة إثر شنقها نفسها داخل منزلها التابع للمركز ذاته، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

تحديد هوية الطفلة

بالانتقال والفحص، تبين وفاة «سماح. أ. ف» 15 عاما، حيث وصلت إلى المستشفى جثة هامدة بصحبة أهلها، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق للوقوف على أسباب الواقعة.