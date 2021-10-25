شيرين رضا: أتمنى حفيدي ياخد صفات جده عمرو دياب.. فيديو

أعربت الفنانة شيرين رضا خلال لقائها ببرنامج «mbc trending»، عن أمنيتها بأن يأخذ حفيدها ابن ابنتها نور عمرو دياب، صفات جده الفنان عمرو دياب.

وقالت شيرين: «ياريت حفيدي يطلع زي عمرو دياب ويأخذ صفاته، عمرو دياب ذكي جدا، شوف كام سنة لسه بيبهرنا بشكلة وبطريقته، فأكيد لو فيه حفيد، أتمنى يأخذ صفات كتير منه».

نور عمرو دياب تتصدر التريند

وتصدرت نور عمرو دياب، التريند مؤخرا، بسبب تصريحاتها عبر بث مباشر نشرته على «انستجرام»، وقالت خلاله إنها لا زلت منبهرة بأغنية نور العين التي قدمها والدها الهضبة وهي صغيرة في العمر، «بأفكر في تسجيل فيديو وأنا أرقص نفس رقصة والدي»

ونفت نور عمرو دياب حبها لرسم التاتو مثل والدها، قائلة «لا أحب التاتو ولا أمتلك أي رسمة على جسدي، ولا أحب الغناء، لكن صوت شقيقتي جنا رائع، وأدعمها طوال الوقت».

عمرو دياب يطرح رابع أغنية من ألبومه الجديد

وطرح مؤخرا الهضبة عمرو دياب، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «بيبتدي من الزيرو» من ألبومه الجديد «عيشني»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث تعد أغنية «بيبتدي من الزيرو»، هي الأغنية الرابعة من ألبوم «عيشني» للفنان عمرو دياب، بعد طرح أغنيات «رايقة» و«حلو التغيير» و«أنت الحظ».

أغنية «بيبتدي من الزيرو» من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى وتوزيع نادر حمدي، كما أنها ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.