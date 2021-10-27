مدير مستشفيات قصر العيني يكشف تفاصيل خطأ طبي لعملية مريضة مصابة بورم

كشف الدكتور حسام صلاح الدين، مدير مستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة، حقيقة ورود شكوى من والدة مريضة بشأن حدوث خطأ طبي لابنتها أثناء عملية تركيب جهاز شنز تمهيدا لإجراء عملية استئصال ورم، قائلا: «عرفت الموضوع وتم تشكيل لجنة من المختصين لمراجعة كل الإجراءات الطبية، وهي محجوزة بالعناية المركزة وتم عمل لها جراحة بالمخ».

مراجعة الإجراءات

وأضاف مدير مستشفيات قصر العيني التايع لجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المريضة محجوزة بعناية جراحة المخ والأعصاب بالمستشفيات، موضحا أنه سيتم مراجعة الإجراءات أولا التي تمت خلال العملية، مؤكدا أنه حال اكتشاف قصور سيتم الإحالة للتحقيق العاجل، قائلا: «وفي حالة وجود قصور الأمر بيأخذ مجرى تحقيق آخر».

تشكيل لجنة المضاعفات

وأضاف صلاح الدين، أنه تم تشكيل لجنة تسمى بلجنة المضاعفات ومن ثم يتم عرض عليها الحالات المماثلة، وحال ثبوت أي خلل يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وعن حالة المريضة حاليا، أوضح مدير مستشفى قصر العيني، أن حالتها حرجة، لافتا إلى التقارير الوافية الخاصة بالعملية والإجراءات سيتم مراجعتها اليوم من قبل اللجنة المختصة.

وفي السياق ذاته، تواصل المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعدادها لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بفيروس كورونا كوفيد 19، وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أن هناك استعدادا على أعلى مستوى، لافتا إلى أن جميع الأدوية والمستلزمات الطبية متوفرة بجميع المستشفيات، خاصة الأماكن المخصصة للعزل، مؤكدا أنه لا توجد أي أزمات أو نواقص بشأن الأدوية وأن هناك تواصلا مع الجهات المعنية لتلبية أي متطلبات بشأن الأدوية والمستلزمات الطبية.