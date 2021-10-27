العثور على رضيعة بين الحشائش في الدقهلية.. وأهالي: إزاي جالهم قلب يرموها

عثر أهالي قرية «المعالوه»، مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، على طفلة رضيعة ملقاة بين الحشائش في أرض زراعية خارج القرية، فحملوها إلى مستشفى تمي الأمديد المركزي، وجرى إخطار الشرطة والنيابة العامة والتي أمرت بوضعها في حضانة المستشفى وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والوصول إلى أسرة الطفلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورود بلاغ بالعثور على طفلة رضيعة

ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد، بعثور قرية المعالوه دائرة المركز علي طفلة رضيعة ملقاة بالقرب من أرض زراعية وسط الحشائش.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمي الأمديد، وتبين أن الرضيعة الملقاة بعمر يوم ومربوطة الحبل السري، وجري نقل الطفلة الرضيعة لمستشفى تمي الأمديد لتوقيع الكشف الطبي ورعايتها صحيا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.

شهود العيان يروون تفاصيل العثور على الطفلة الرضيعة

وأكد شهود عيان أن الطفلة بكامل ملابسها وتم وضعها على الأرض وأرشد صراخها أحد الأهالي عن مكانها والذي أبلغ بعثوره عليها وتم نقلها إلى المستشفى لرعايتها.

وعلق الأهالي على صورة الطفلة التي جرى نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي: «طفلة زي القمر، جالهم قلب، إزاي أهلها يرموها كده»، وقالت أخرى: «حسبي الله ونعم الوكيل، دي نعمة فيه ناس كتير حرمت منها، إزاي يجي لأهلها قلب يعملوا كدا أيا كانت الظروف فين غريزة الأمومة والأبوية فين الخوف من ربنا».

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتكثف مباحث تمي الأمديد من تحرياتها للوصول إلى أسرة الطفلة ومعرفة سبب إلقائها في هذا المكان.

وأمر مصطفي عزوز، وكيل النائب العام بنيابة تمي الأمديد وبإشراف المستشار علاء السعدني، المحام العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإيداع الرضيعة دار رعاية للأيتام بمركز السنبلاوين، ومخاطبة مكتب صحة تمي الامديد لعمل اللازم واختيار اسم للطفلة لاستخراج شهادة ميلاد خاصة بها، وكلفت مباحث مركز تمي الأمديد بعمل التحريات اللازمة حول أهلية الطفلة.