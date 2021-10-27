أخبار البحيرة اليوم.. طفلة تنهي حياتها والبحث عن رأس مسنة

شهدت محافظة البحيرة عددا من الأحداث على مدار الـ24 ساعة الماضية، حيث أصيب 12 شخصا بجروح وكدمات بأنحاء الجسم إثر سقوط سيارة ميكروباص بترعة على طريق «مصر- الإسكندرية» الزراعي أمام قرية دنشال بنطاق مركز دمنهور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي الحادث

أسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد رمضان فؤاد حامد 3 سنوات، حنان فؤاد حامد خضير 42 سنة، سمر رجب سمير 25 سنة، رجب يحيى فتياني 62 سنة، رؤى محمد يوسف 3 سنوات، هيام عبد العاطي الجزار 30 سنة، إيمان عثمان السيد صالح 30 سنة، محمد عزت محمود 12 سنة، عبير محب سعيد 52 سنة، عزت محمود عصران 45 سنة، حبيبة عزت محمود 9 سنوات، عزيزة حسين محب 32 سنة.

انتحار فتاة قاصر شنقا

وعلى جانب آخر، لقيت «سماح أ. ف»، 15 عاما، مصرعها إثر قيامها بشنق نفسها داخل منزلها بعزبة الشفع اللبان التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة بالأمس، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

البحث عن رأس سيدة مسنة

وتواصل قوات الأمن بمحافظة البحيرة البحث عن رأس سيدة مسنة عثر على جثتها الأسبوع الماضي داخل جوال بترعة بمركز المحمودية، كما تسعى الجهات الأمنية لكشف غموض القضية وضبط مرتكبي الواقعة.

والسيدة محرر لها محضر تغيب منذ شهر برقم 10533 إداري بمركز دمنهور، حيث إنها تغيبت عن منزلها عقب خروجها حتى عثر على جثتها الأسبوع الماضي، كما أنها تمتلك قطعة أرض زراعية وتتقاضى معاشا شهريا وتقيم مع أحد أبنائها وزوجته.

حملة رقابية

شنت إدارة الرقابة والمتابعة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والإدارة الصحية بكفر الدوار، حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بكفر الدوار، أسفرت عن تحرير 10 محاضر لمنشآت طبية تدار دون تراخيص وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تخليد ذكرى الشهداء

كما أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إطلاق أسماء 3 شهداء من أبناء المحافظة على رموز ومعالم بمسقط رؤوسهم، وذلك تخليدا لبطولاتهم وذكراهم، حيث تمت الموافقة على إطلاق اسم الشهيد أحمد عطافى محمود خطاب، على مدرسة بسطرة للتعليم الأساسي بمركز دمنهور، والشهيد رضا رفعت عبد الرسول الحلاج على مدرسة البريجات الابتدائية الجديدة بمركز كوم حمادة، والشهيد رقيب شرطة لبيب إبراهيم عبد الجليل على مدرسة نكلا العنب الإعدادية بمركز إيتاي البارود.

استمرار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

وشدد محافظ البحيرة على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتأكد التام من تطعيم كل العاملين بالقطاعات الحكومية والمديريات الخدمية والشركات والهيئات بالدولة، حيث سيتم حظر دخول العاملين ابتداء من 15 نوفمبر 2021 إلى مقار عملهم وسيحظر دخول المواطنين أيضا في حالة ثبات عدم تلقيهم لقاح كورونا.