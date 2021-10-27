مصدر أمني ينفي تمرير سجناء «الإرهابية» رسائل للدولة بدعوى المصالحة

نفى مصدر أمني صحة الادعاءات المغلوطة التي تحاول أن تُروج لها جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن قيام عناصرها السجناء بتمرير رسائل لمؤسسات الدولة بدعوى المصالحة.

مساعٍ دائمة لأبواق «الإخوان» لإثارة البلبلة والشائعات

ولم تكن هذه هي الأكذوبة الأولى لجماعة الإخوان الإرهابية، ففي يوم الجمعة الماضي، نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الفضائية التابعة للجماعة الإرهابية، متضمناً أكذيب حول الأوضاع بالسجون، مؤكداً أن ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً.

وأوضح المصدر أن هذه الشائعات تأتي في إطار المساعي الدائمة للأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة ونشر الأكاذيب.