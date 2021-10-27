مصرع عامل وإصابة آخر انهار عليهما «ركام» صرف صحي في سوهاج

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر في انهيار حفر أثناء عملهما في مشروع الصرف الصحي بدائرة مركز ساقلته شمال شرق محافظة سوهاج، حيث تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى ساقلته المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بساقلته بوصول كل من "محمد. ا. م" 16 سنة، عامل ويقيم دائرة مركز جهينة، مصاباً بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وتوفي أثناء أجراء الإسعافات الأولية له، و"محمود. م. ع"، 17 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية مصاباً بكدمات بالكتف الأيسر والقدم اليمنى.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من التحريات وسؤال والد المتوفى "أحمد. م. ع"، 47 سنة، سائق ويقيم دائرة مركز جهينة، بأنه أثناء قيام المتوفى بالعمل صحبة المصاب الثاني بالحفر لتوصيل مواسير الصرف الصحي بناحية دائرة المركز انهارت عليهما كميه من الأتربة مما نتج عنها وفاة الأول وإصابة الثاني، ونفى الشبهة الجنائية.

إصابات خطيرة أودت بحياة العامل

وتم استدعاء "عبد الناصر. ع. م"، 47 سنة، مقاول ويقيم دائرة مركز جهينه، المكلف بحفر مشروع الصرف الصحي بالمنطقة، الذي نفى الشبهة الجنائية في الحادث، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات المباحث ذلك.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وصرحت بدفن الجثة.