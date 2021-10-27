جنوب سيناء تتعاون مع «أكساد» لتحسين إنتاج الإبل ومنتجاتها الغذائية

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تمتلك ثروة حيوانية قليلة بالمقارنة بمساحتها الكبيرة وذلك يرجع إلى عدة أسباب أهمها قلة الاهتمام بمشروعات تربية الحيوانات، وقلة مزارع تربية المواشي بغرض التجارة، لأن المحافظة صحراوية، وتبعد عن محافظات الوادي والدلتا مئات الكيلو مترات، ما يؤدي إلي إحجام المزارعين عن مشروع تسمين الحيوانات.

وأضاف فودة، أن المحافظة تسعى بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء والطب البيطري ومنظمة أكساد لتحسين السلالات الحالية وإضافة سلالات جديدة عن طريق تنفيذ برنامج التلقيح الصناعي للحيوانات.

تلقيح 87 رأس أغنام صناعيا في المرحلة الأولى من البرنامج

والتقى محافظ جنوب سيناء، الدكتور نصر الدين العبيد، مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير مكتب أكساد بالقاهرة، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء.

وتناقشوا حول برنامج تحسين السلالات للأغنام والماعز بالمحافظة، والذي تنفذه أكساد بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومديرية الطب البيطري والزراعة بجنوب سيناء، والذي جرى تنفيذ المرحلة الأولى منه بمناطق طور سيناء ورأس سدر، حيث جرى تلقيح 87 رأس من الأغنام كبداية للتلقيح الصناعي.

وقال المحافظ، إن الاجتماع تناول بحث إمكانية مساهمة «أكساد» للتوسع في زراعات اللوز الحلبي وكذلك إنتاج تقاوي بنجر السكر بمنطقة سانت كاترين، موجها بتقديم كل أوجه وسبل الدعم لأنشطة أكساد بالمحافظة.

مشروع تحسين الجمال في جنوب سيناء

وقال الدكتور نصر العبيد، مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد التابع لجامعة الدول العربية، إن الإبل هو حيوان المستقبل في مجابهة التغيرات المناخية وإنعكساتها السلبية على قطاع الثروة الحيوانية، موضحا أن أعداد الإبل في الوطن العربي تراجعت بشكل ملحوظ بسبب ضعف العناية بها، بالرغم من أهميتها كأحد أهم مصادر البروتين.

وأضاف «العبيد» أن أكساد أطلقت برنامجا متخصصا في بحوث وتطوير الإبل في الدول العربية لتحسين دخل ومستوى معيشة مربي الإبل، عن طريق دعم بحوث التنمية المستدامة لإنتاج الإبل في المناطق الرعوية، وتحسين وتصنيع وتسويق منتجاتها المختلفة، ورعايتها الصحية وتدريب الكوادر العلمية والفنية، لافتا إلى أن المشروع يجرى تنفيذه بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء برأس سدر لتحسين سلالات الجمال.