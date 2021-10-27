الداخلية عن مصرع عنصر إجرامي: صاحب واقعة «فتاة سوهاج» وهارب من «إعدام»

لقي مسجل خطر شديد الخطورة في سوهاج مصرعه في مواجهات مع الشرطة، بعد أن حاصرته قوة من الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

هارب من حكم إعدام

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «يوتيوب»، يتضمن استغاثة لإحدى الفتيات بقيام أحد أقاربها (عاطل - مقيم بسوهاج) بترويع وتهديد والدها لوجود خلافات مالية بينهما.

بالفحص تبين أن المذكور سبق اتهامه في 19 قضية ما بين (قتل عمد - سلاح ناري - مخدرات - ضرب - شروع في قتل)، ومطلوب التنفيذ عليه فـي جنايتين (بالإعدام شنقاً، وبالسجن ثلاث سنوات) ومحكوم عليه بالحبس (11) شهر فـي (5) قضايا ما بين "تبديد وضرب"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـي قضية إطلاق أعيرة نارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمسكنه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزي بسوهاج، ولدى استشعاره القوات بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها ، فبادلته القوات بالمثل، ما أسفر عن مصرعه، وعُثر بجواره على (بندقية آلية - 4 خزن – عدد من الطلقات من ذات العيار - صديري).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.