«زيمبابوي» تتطلع إلى تطبيق تجربة سيشيل في مجالي السياحة والتجارة

قال ديف حمدزريبي، سفير دولة زيمبابوي في جمهورية سيشل، إن بلاده تسعى للاستفادة من تجربة سيشيل في قطاع السياحة في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكدا اهتمام بلاده البالغ بملف السياحة وبالتجارب الدولية الناجحة.

وأكد «حمدزريبي» أن زيمبابوي تعد أيضًا وجهة سياحية جذابة للغاية، ولكن حتى لو قدمت خططا سياحية مختلفة تمامًا فلا يزال بإمكانها الاستفادة من خبرة سيشيل في التسويق والتدريب والمجالات الأخرى ذات الصلة في قطاع السياحة، وبحسب وكالة أنباء سيشل، تابع السفير في مؤتمر صحفي: «لقد اتفقنا على العمل بشكل وثيق أيضا مع وزير الشؤون الخارجية والسياحة في سيشل لتطوير تلك العلاقات».

زيمبابوي: الدول المتقدمة عليها مسؤولية في تغير المناخ

والتقى «حمدزريبي» مع نائب رئيس سيشيل أحمد عفيف، وتمحور النقاش حول مؤتمر الأمم المتحدة المقبل لتغير المناخ في جلاسكو، وقال: «ما ناقشناه كان قلقنا بشأن تسارع تغير المناخ وتوقعاتنا بأن البلدان المتقدمة هي المسؤولة إلى حد كبير عن هذا التسارع في تغير المناخ، ويجب أن تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالدعم المالي والدعم الفني للبلدان النامية حتى نتمكن من تحسين التخفيف من آثار تغير المناخ».

حمدزريبي: نتطلع للتعاون مع سيشل في مجالات التجارة التعليم

كما التقى السفير المعتمد حديثاً، ندير حسن وزير المالية في سيشل، ووزير الخارجية والسياحة سيلفستر راديجوند، وأضاف حمدزريبي:«اتطلع إلى لقاء رئيس غرفة التجارة والصناعة في سيشيل، حيث نجري كل هذه الاجتماعات بهدف استكشاف السبل التي يمكننا من خلالها تحسين العلاقات التجارية بين زيمبابوي وسيشيل وكذلك تحسين العلاقات الشعبية بين البلدين، وآمل أن ألتقى أيضًا وزير التعليم، لأننا نعتقد أن هناك عددًا من أوجه التعاون المحتمل في هذا المجال أيضًا».

يذكر أن «ديف حمدزريبي» هو أول سفير لزيمبابوي لدى سيشيل بعد تقديم أوراق اعتماده إلى «وافيل رامكالوان» رئيس سيشل.