كفر الشيخ: غلق 3 مراكز دروس خصوصية وتحرير محاضر لمخالفة إجراءات كورونا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول التابعة لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة عصام القصيف، رئيس المركز والمدينة، عن غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية، وذلك بالتعاون مع إدارة الحامول التعليمية، حيث جرى تنفيذ حملات لغلق سناتر الدروس الخصوصية، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وشنت الوحدة المحلية حملة مكبرة برئاسة محمد عبد الصادق، نائب رئيس مدينة الحامول وأمن مجلس المدينة وإدارة المتابعة، أسفرت عن غلق 3 مراكز دروس خصوصية غير مرخصة بمركز ومدينة الحامول، وعدم تطبيقها للإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وجرى تشميع المراكز بالشمع الأحمر بقرية التفتيش، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل نفذت الوحدة المحلية بالتنسيق مع المقدم فؤاد زايد رئيس وحدة مرور الحامول، حملة لضبط المخالفات المرورية وتحقيق السيولة المرورية بشوارع المدينة ومتابعة انتظام سير العمل بمجمع المواقف وتوفير السيارات والميكروباصات والأتوبيسات بجميع الخطوط مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

محاضر متنوعة بحملة تموينية في الحامول

بينما نفذت الوحدة المحلية بالحامول، حملات الرقابة التموينية، حيث قام جمال رزق نائب رئيس المدينة يرافقه رزق العدوي رئيس الرقابة التموينية بالحامول، والدكتور شريف محمد السيد رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بالاشتراك مع لجنة من الطب البيطري بكفر الشيخ، بالمرور على محطات الوقود، ومحلات البقالة، والمواد الغذائية والجزارة بنطاق الوحدة المركز والمدينة، ما أسفر عن تحرير عدد من محاضر ذبح خارج المجازر، وإدارة منشاة بدون ترخيص، عدم وجود إعلان أسعار، تبديد 8 أطنان زيوت محركات، وتبديد 35 مرتبة طبية، وقد جرى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.